Prekrasnu Severinu 'uhvatila' kamera na slavlju rođendana kralja Charlesa u Zagrebu

Sve je spremno za s nestrpljenjem iščekivanu utakmicu Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Veliki dvoboj kreće u 22 sata, a diljem Hrvatske, na različitim mjestima, pratit će se utakmica i bodriti Vatreni.

Ipak, na jednom mjestu neće se bodriti samo Vatreni. Riječ je o Britanskom veleposlanstvu u Zagrebu, gdje će večeras zajedno navijati i Hrvati i Englezi.

Foto: Net.hr

Naše su kamere tamo uhvatile pjevačicu Severinu (53), koja je u Britansko veleposlanstvo stigla vidno nasmijana. Odjevena u majicu s uzorkom šahovnice i crvenu suknju, jasno je dala do znanja za koga navija.

Foto: Net.hr

Ako se pitate zašto je gledanje utakmice organizirano baš tamo, danas se ujedno slavi i rođendan kralja Charlesa, a budući da je veleposlanik Javed Patel obožavatelj nogometa, bilo je smisleno da objedini dvije prigode.

Foto: RTL Danas