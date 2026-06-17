FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPREMNA ZA VEČERAS /

Prekrasnu Severinu 'uhvatila' kamera na slavlju rođendana kralja Charlesa u Zagrebu

Prekrasnu Severinu 'uhvatila' kamera na slavlju rođendana kralja Charlesa u Zagrebu
×
Foto: Net.hr

Odjevena u majicu s uzorkom šahovnice i crvenu suknju, jasno je dala do znanja za koga navija

17.6.2026.
20:02
Hot.hr
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Sve je spremno za s nestrpljenjem iščekivanu utakmicu Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Veliki dvoboj kreće u 22 sata, a diljem Hrvatske, na različitim mjestima, pratit će se utakmica i bodriti Vatreni. 

Ipak, na jednom mjestu neće se bodriti samo Vatreni. Riječ je o Britanskom veleposlanstvu u Zagrebu, gdje će večeras zajedno navijati i Hrvati i Englezi.

Prekrasnu Severinu 'uhvatila' kamera na slavlju rođendana kralja Charlesa u Zagrebu
Foto: Net.hr

Naše su kamere tamo uhvatile pjevačicu Severinu (53), koja je u Britansko veleposlanstvo stigla vidno nasmijana. Odjevena u majicu s uzorkom šahovnice i crvenu suknju, jasno je dala do znanja za koga navija. 

Prekrasnu Severinu 'uhvatila' kamera na slavlju rođendana kralja Charlesa u Zagrebu
Foto: Net.hr

Ako se pitate zašto je gledanje utakmice organizirano baš tamo, danas se ujedno slavi i rođendan kralja Charlesa, a budući da je veleposlanik Javed Patel obožavatelj nogometa, bilo je smisleno da objedini dvije prigode.

Prekrasnu Severinu 'uhvatila' kamera na slavlju rođendana kralja Charlesa u Zagrebu
Foto: RTL Danas

 

SeverinaKralj CharlesSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike