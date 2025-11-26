FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIRALNI PAD /

Severina nakon nezgode pokazala modricu i poslala snažnu poruku: 'Ptice umiru pjevajući'

Severina nakon nezgode pokazala modricu i poslala snažnu poruku: 'Ptice umiru pjevajući'
×
Foto: Pixsell

Snimka pada brzo se proširila mrežama

26.11.2025.
22:26
Gabriela Zrilić
Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska pjevačica Severina Vučković (53), jedna od najuspješnijih domaćih glazbenica i dugogodišnja regionalna zvijezda, nedavno je na Instagramu objavila video u kojem je pokazala modricu nastalu nakon pada na koncertu u zagrebačkoj Areni. Do nezgode je došlo početkom studenog, tijekom izvedbe pjesme „Tvoja prva djevojka”, kada se spotaknula i pala pred publikom.

Unatoč tome, Severina je pokazala zavidnu profesionalnost. Dok su joj članovi benda prilazili kako bi joj pomogli, ona se već dizala, nasmiješila se i uvjerila okupljene da je sve u redu. Bez pauze je nastavila pjevati i plesati, što je izazvalo ovacije publike.

‘Tek kad se sve ohladilo, osjetila sam bol’

U novoj objavi otkrila je da tijekom nastupa nije osjećala nikakvu bol, ali se situacija promijenila sljedećeg jutra. „Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol. Ali, gle, ptice umiru pjevajući”, rekla je Severina u videu, pokazujući modricu nastalu nakon pada. Snimka nezgode ponovno je postala viralna na društvenim mrežama.

Severina nakon nezgode pokazala modricu i poslala snažnu poruku: 'Ptice umiru pjevajući'
Foto: Instagram Screenshot: Severina

Emotivan trenutak s majkom koji je dirnuo obožavatelje

Osim toga, desetak dana nakon spektakla u Areni, Severina je s pratiteljima podijelila i emotivnu uspomenu. Objavila je snimku svoje majke Ane Vučković, koja je iz publike pjevala stihove pjesme „Dalmatinka”, a koju je kći posvetila upravo njoj. Prizor je prikazan i na velikim LED ekranima, a pjevačica je uz objavu napisala: „Ja sam bila tvoja mala… i još uvik sam.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Objava je izazvala niz dirnutih reakcija pratitelja. „Kakav prizor”, „Jedna je mama”, „Baka Ana kraljica” – samo su neki od komentara obožavatelja koji su opisali kako je upravo taj trenutak zaokružio atmosferu savršenog koncerta.

Majčina diskretna, ali snažna podrška

Iako iznimno bliske, Severinina majka nerado se pojavljuje u javnosti. Njezina tiha podrška bila je pjevačici ključna, osobito tijekom teških životnih razdoblja. Upravo zato su rijetke objave u kojima se pojavljuje gospođa Ana uvijek posebno emotivne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Ovo nije prvi put da Severina s pratiteljima dijeli trenutke s obitelji. Prošlog Badnjaka objavila je video s obiteljskog okupljanja, a uz fotografije s majkom napisala je: „Moja mama je najbolja… i najljepša.” Već je ranije govorila o potresnim trenucima nakon vlastitog rođenja, kada je njezina majka provela pet mjeseci u komi.

POGLEDAJTE VIDEO:Osječka policija dronovima lovila one koji drugima oduzimaju prednost

SeverinaNezgoda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIRALNI PAD /
Severina nakon nezgode pokazala modricu i poslala snažnu poruku: 'Ptice umiru pjevajući'