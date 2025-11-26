Severina nakon nezgode pokazala modricu i poslala snažnu poruku: 'Ptice umiru pjevajući'

Hrvatska pjevačica Severina Vučković (53), jedna od najuspješnijih domaćih glazbenica i dugogodišnja regionalna zvijezda, nedavno je na Instagramu objavila video u kojem je pokazala modricu nastalu nakon pada na koncertu u zagrebačkoj Areni. Do nezgode je došlo početkom studenog, tijekom izvedbe pjesme „Tvoja prva djevojka”, kada se spotaknula i pala pred publikom.

Unatoč tome, Severina je pokazala zavidnu profesionalnost. Dok su joj članovi benda prilazili kako bi joj pomogli, ona se već dizala, nasmiješila se i uvjerila okupljene da je sve u redu. Bez pauze je nastavila pjevati i plesati, što je izazvalo ovacije publike.

‘Tek kad se sve ohladilo, osjetila sam bol’

U novoj objavi otkrila je da tijekom nastupa nije osjećala nikakvu bol, ali se situacija promijenila sljedećeg jutra. „Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol. Ali, gle, ptice umiru pjevajući”, rekla je Severina u videu, pokazujući modricu nastalu nakon pada. Snimka nezgode ponovno je postala viralna na društvenim mrežama.

Emotivan trenutak s majkom koji je dirnuo obožavatelje

Osim toga, desetak dana nakon spektakla u Areni, Severina je s pratiteljima podijelila i emotivnu uspomenu. Objavila je snimku svoje majke Ane Vučković, koja je iz publike pjevala stihove pjesme „Dalmatinka”, a koju je kći posvetila upravo njoj. Prizor je prikazan i na velikim LED ekranima, a pjevačica je uz objavu napisala: „Ja sam bila tvoja mala… i još uvik sam.”

Objava je izazvala niz dirnutih reakcija pratitelja. „Kakav prizor”, „Jedna je mama”, „Baka Ana kraljica” – samo su neki od komentara obožavatelja koji su opisali kako je upravo taj trenutak zaokružio atmosferu savršenog koncerta.

Majčina diskretna, ali snažna podrška

Iako iznimno bliske, Severinina majka nerado se pojavljuje u javnosti. Njezina tiha podrška bila je pjevačici ključna, osobito tijekom teških životnih razdoblja. Upravo zato su rijetke objave u kojima se pojavljuje gospođa Ana uvijek posebno emotivne.

Ovo nije prvi put da Severina s pratiteljima dijeli trenutke s obitelji. Prošlog Badnjaka objavila je video s obiteljskog okupljanja, a uz fotografije s majkom napisala je: „Moja mama je najbolja… i najljepša.” Već je ranije govorila o potresnim trenucima nakon vlastitog rođenja, kada je njezina majka provela pet mjeseci u komi.

