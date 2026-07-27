Matija Cvek se prisjetio što mu je Oliver rekao kada su se upoznali: 'Na to iskustvo sam ponosan'

'BIO SAM U ŠOKU' /

Matija Cvek ponovno će nastupiti na koncertu 'Trag u beskraju' u Veloj Luci, kojim će se i ove godine odati počast Oliveru Dragojeviću. Uoči nastupa priznao je da se ovom događaju veseli tijekom cijele godine te da ga dolazak na Korčulu za njega ima posebno značenje.

'Ja se uvijek veselim tom periodu godine i Veloj Luci. Sjećam se prvog puta kad sam došao, bio sam u šoku zbog cijele te energije i svega što se događa. A sada svake godine dolazim i iz sebičnih razloga – da se napunim i da meni bude dobro. Jedva čekam da sve počne', rekao je Cvek.

'Oliverove pjesme su naša pjevačka abeceda'

Govoreći o tome zašto Oliver Dragojević i danas okuplja tisuće ljudi iz cijele Hrvatske i Europe, Cvek kaže da odgovor vidi kroz vlastitu generaciju glazbenika.

'Mi koji smo počeli pjevati nakon Olivera odrasli smo uz njegove pjesme. To je naša pjevačka abeceda. S tim smo živjeli od djetinjstva i vjerujem da će još generacije odrastati uz tu glazbu', istaknuo je.

Na pitanje što je njemu osobno najčarobnije u Oliveru, odgovara kako je riječ o nečemu što je teško objasniti.

'To je emocija. Glas koji je nezaboravan, muzikalnost koja ne može biti bolja ni veća. Bio je glazbenik savršen na svim poljima.'

'Jedan od prvih koji mi je pružio ruku'

Cvek je imao priliku i osobno upoznati Olivera Dragojevića, a taj susret smatra jednim od najvažnijih trenutaka svoje karijere.

'On je bio jedan od prvih ljudi koji mi je pružio ruku i rekao: 'Bit će to dobro, bit ćeš dobar, super si.' Na to iskustvo sam jako ponosan i drago mi je da sam ga doživio', prisjetio se.

Dodao je kako ga ne čudi što je Oliver uvijek podržavao mlade glazbenike, spomenuvši i ovogodišnjeg debitanta na koncertu, Jakova Jozinovića.

'Mislim da je prirodno da i on doživi sve ovo. Znam koliko će uživati.'

Veseli se svim događanjima u Veloj Luci

Osim vlastitog nastupa, Cvek kaže da će uživati i u bogatom programu koji prethodi glavnom koncertu.

'Veselim se svojoj izvedbi jer stvarno volim biti na toj pozornici, ali i svemu što se događa ovih dana. Veselim se koncertu mladih izvođača i svim popratnim događajima. Čini mi se da ih je ove godine najviše i planiram ih sve ispratiti', rekao je.

U srijedu, 29. srpnja, navršit će se osam godina od smrti Olivera Dragojevića, a Vela Luka će i ove godine brojnim koncertima i događanjima okupiti desetke tisuća ljudi koji će njegovim pjesmama odati počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika.