Zašto niste poslušali upozorenja stručnjaka? 'Dupin je divlja životinja, može završiti opasno'

KRATKO POTOPIO KUPAČA /

A zašto niste poslušali upozorenja stručnjaka? Pitanje je za sve one koji se i dalje kupaju s dupinom Oliverom, unatoč izravnim upozorenjima stručnjaka da ga ne diraju, da se s njime ne kupaju i da blizu njega ne puštaju djecu.

Jer, dogodilo se upravo ono što su upozoravali: Oliver je jednog kupača nakratko potopio. Zato ćemo ponoviti što nam je prije dva tjedna rekao jedan od osnivača Instituta Plavi Svijet, morski biolog Draško Holcer, kada je upozorio da je dupin divlja životinja, a da je Oliver k tome dupin samotnjak, čije ponašanje nije tipično. I da može završiti opasno po ljude.

"Kad se počnu približavati ljudima da ih mogu dirati i plivati s njima, tada to postaje opasnost i za životinju i ljude. Velika je to životinja, dupin ima oko 250 kila i gotovo tri metra. To je životinja koja može plivati 30 i nešto kilometara na sat u moru. I u najboljoj namjeri, takva velika i snažna životinja može nekog slučajno ozlijediti. A u situacijama kada ga ljudi okruže, može se osjećati kao da je stjeran u kut i uznemireno i može reagirati", rekao je Holcer za Direkt 14.7.2026.