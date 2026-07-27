Čini se da je Oliver izgubio živce, stručnjaci: 'Uznemiravanje dupina je kažnjivo'

DIVITE SE IZDALEKA /

Postao je simbol novigradskog mora i miljenik kupača. No snimka na kojoj dupin Oliver u more gura jednog plivača pokazala je da granica između igre i opasnosti može biti vrlo tanka.

Stručnjaci poručuju da mu ne treba naša blizina, nego naš oprez. Jer ako ga želimo sačuvati, moramo ga pustiti da ostane divlja životinja.

"Zbog prevelike interakcije s ljudima životinja može postati, neću reći nasilna, ali može se agresivnije ponašati ne bi li ljudima dao do znanja da mu je dosta i da bi htio da ga ljudi ostave na miru", kazao je Draško Holcer, morski biolog u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.

Zato je poruka svima koji sretnu Olivera - divite mu se izdaleka. Ne prilazite i ne pokušavajte ga dodirnuti ili jahati - premda neki kažu da su upravo to kupači posljednjih dana činili.

"Uznemiravanje strogo zaštićene vrste je prekršaj po zakonu o zaštiti prirode i ovo ulazi u jednu takvu interakciju čovjeka i životinje, ali to u ovom trenutku nije toliko problem koliko je problem što ljudi svjesno dovode sebe i svoje bližnje u opasnost", kazala je Gabrijela Šestani, načelnica Sektora za praćenje stanja prirode Ministarstva zaštite okoliša.