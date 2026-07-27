Tomečak otkrio što očekivati u uzvratnoj utakmici Dinama i Thuna

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Dan prije uzvratne utakmice Dinama i Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka bivši igrač Plavih Ivan Tomečak u razgovoru s novinarom Net.hr-a Rokom Silovom podijelio je svoja očekivanja od dvoboja na Maksimiru. Intervju pročitajte OVDJE.
Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.