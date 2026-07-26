Hezonja se vratio u NBA: Nakon nekoliko dana nagađanja, poznata je destinacija

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PUT AMERIKE /

Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Nakon nekoliko dana nagađanja gdje, 31-godišnji Dubrovčanin danas je potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara.

Hezonja je do sad u karijeri proveo 5 sezona u NBA ligi nastupajući za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse, a onda se 2020. vratio u Europu. Posljednje 4 godine proveo je nastupajući za madridski Real.