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HOROR U BERLINU /

Uletio kombijem među sudionike Povorke ponosa pa napao mačetom: Jedna osoba poginula

Jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno u brutalnom napadu na berlinskoj Povorci ponosaVozač kombija uletio je među okupljene, a potom je nekoliko ljudi napao mačetom. 

U napadu je ozlijeđeno 29 osoba, a policija istražuje je li osumnjičeni imao pomagače. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt poručio je da sve dosadašnje informacije upućuju na islamistički teroristički napad.

"Ovo je jedan od najmračnijih dana za queer zajednicu i dan za koji se nikada nisam nadao da ću ga doživjeti", rekao je jedan od sudionika Povorke.

Više pogledajte u prilogu.

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26.7.2026.
20:49
Laura Damnjanović Šalamon
Rtl DanasBerlinPovorka Ponosa
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