Zagrepčanina Jeru pokušali su prevariti preko SMS-a, ali na kraju je on njih zeznuo: 'Imam auto, ali...'

Lažni liječnici, lažni SMS-ovi banaka i sve uvjerljiviji prevaranti. Građani posljednjih mjeseci sve češće postaju mete različitih oblika prijevara, a šteta se nerijetko mjeri u desecima tisuća eura.

Među onima koje su pokušali prevariti je i Zagrepčanin Jere Pajić. Dobio je SMS poruku u kojoj je pisalo da je automobilom počinio prometni prekršaj te da će, plati li kaznu u roku od nekoliko dana, morati podmiriti samo polovicu iznosa. Problem je bio u tome što automobil naveden u poruci uopće nije bio njegov, pa je odmah shvatio da je riječ o pokušaju prijevare.

Mnogo teže posljedice pretrpjele su starije osobe koje su nasjele na prijevaru s lažnim liječnicima. Policija je ovoga tjedna uhitila troje osumnjičenih koji su telefonom kontaktirali žrtve i uvjeravali ih da im je dijete teško ozlijeđeno te da je za hitnu operaciju potrebno odmah predati novac ili zlato.

Dok je jedna osoba žrtvu zadržavala na telefonskoj liniji i stvarala osjećaj panike, druga bi dolazila na njezinu adresu predstavljajući se kao suradnik liječnika. U strahu za život svojeg djeteta četiri su žene na taj način ostale bez ukupno gotovo 50 tisuća eura.

Istoga tjedna još je troje građana izgubilo po nekoliko tisuća eura nakon što su primili lažne poruke banaka. Kliknuli su na poveznice za navodno ažuriranje mobilnog bankarstva i prevarantima omogućili pristup svojim podacima.

Sve više prijevara

Podaci Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da broj takvih kaznenih djela raste. U prvih pet mjeseci ove godine evidentirana je 1261 prijevara, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 1153.

Još je veći porast računalnih prijevara. Ove godine zabilježeno ih je 839, a prošle 637. Stručnjak za sigurnost Bruno Pavić upozorava da se prevaranti sve češće koriste umjetnom inteligencijom i naprednim digitalnim alatima, zbog čega njihove poruke, internetske stranice i pozivi djeluju sve uvjerljivije.

Njihova je glavna metoda ipak izazivanje snažnih emocija. Žrtve se dovodi u stanje straha i panike te ih se prisiljava da reagiraju brzo, bez provjere informacija.

Istodobno raste i broj razriješenih slučajeva. Policija je u prvih pet mjeseci ove godine razriješila 727 prijevara, odnosno 57,7 posto prijavljenih slučajeva. Prošle godine razriješeno ih je 615, odnosno 53,3 posto.

Kod računalnih prijevara razriješenost je još veća. Ove godine policija je riješila 662 slučaja, odnosno 78,9 posto, dok su prošle godine razriješena 444 slučaja ili 69,7 posto.

Novac završava u inozemstvu

Unatoč većoj uspješnosti policije, povrat ukradenog novca često je vrlo težak. Voditelj Odjela za imovinske delikte Policijske uprave zagrebačke Ivan Kuhar objašnjava da žrtve novac najčešće uplaćuju na račune u inozemstvu, uključujući virtualne i klasične bankovne račune.

Takve istrage zato često prelaze hrvatske granice i zahtijevaju suradnju policijskih i pravosudnih tijela više država.

Među najčešćim oblicima prijevara i dalje su lažna predstavljanja, krivotvorene stranice banaka, lažna ulaganja, prijevare pri internetskoj kupnji te romantične prijevare.

Građani priznaju da prevaranti često računaju na povjerenje i lakovjernost, osobito starijih osoba. "Možda stariji lakše nasjedamo na lijepe riječi i obećanja", kaže Zagrepčanin Ivica Cetinjanin.

Njegov sugrađanin Ante Maras ima jednostavnu metodu obrane. "Ja slabije čujem pa im kažem da ih ne čujem i poklopim. I nema razgovora", kaže kroz smijeh.

Policija savjetuje upravo takvu reakciju. Čim posumnjate da je riječ o prijevari, potrebno je prekinuti razgovor, ne otvarati sumnjive poveznice i događaj odmah prijaviti policiji.