Muškarac ostao bez 50.000 eura: Splitska policija objavila kakvu je grešku napravio

Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je u petak da provodi kriminalističko istraživanje nakon što je stigla dojava muškarca koji tvrdi da je u internetskoj prijevari ostao bez više od 50.000 eura.

Sve je počelo u svibnju ove godine, kada je muškarac, inače zainteresiran za investiranje, na portalu pročitao informaciju o mogućoj zaradi ulaganjem te uplatio početni iznos od 300 eura. Istovremeno je stupio u kontakt sa ženskom osobom koja je tvrdila da radi za navedenu tvrtku.

Uspjela ga je nagovoriti da joj da daljinski pristup svom mobilnom uređaju kako bi instalirala aplikaciju za ulaganja. Zatim je prvo s računa uplatio 20.000, a ubrzo i dodatnih 30.000 eura. Nakon uplata više nije mogao ući u kontakt s ljudima koji su se predstavljali kao djelatnici brokerske tvrtke te je posumnjao da je riječ o prevari.

Savjeti građanima

"Građane ponovno upozoravamo na pojačan oprez prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, unos osobnih i bankovnih podataka ili uplata novca radi navodne isplate dobiti", navodi policija.

"Savjetujemo da ne otvaraju sumnjive poveznice, da nikome ne omogućavaju pristup internetskom ili mobilnom bankarstvu, osobito putem dijeljenja ekrana, te da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave banci i policiji", dodaje policija.