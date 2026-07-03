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Policija traži muškarca s fotografije: Povezuju ga s razbojništvom u Osijeku

Policija traži muškarca s fotografije: Povezuju ga s razbojništvom u Osijeku
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Foto: PU osječko-baranjska

Građane koji prepoznaju muškarca policija moli da se jave u najbližu postaju, nazovu 192 ili pošalju mail

3.7.2026.
11:42
Jaga Komazec
PU osječko-baranjska
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Osječka policija objavila je fotografije muškarca kojeg dovodi u vezu s kaznenim djelom razbojništva.

Razbojništvo je počinjeno 21. travnja 2026. godine oko 11.45 sati na području grada Osijeka.

Policija traži muškarca s fotografije: Povezuju ga s razbojništvom u Osijeku
Foto: PU osječko-baranjska

Iz policije mole građane koji imaju korisne informacije o osobi s fotografije da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili informacije pošalju na e-mail adresu [email protected].

Osječka PolicijaOsijekRazbojništvo
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