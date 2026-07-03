Policija traži muškarca s fotografije: Povezuju ga s razbojništvom u Osijeku

Osječka policija objavila je fotografije muškarca kojeg dovodi u vezu s kaznenim djelom razbojništva.

Razbojništvo je počinjeno 21. travnja 2026. godine oko 11.45 sati na području grada Osijeka.

Foto: PU osječko-baranjska

Iz policije mole građane koji imaju korisne informacije o osobi s fotografije da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili informacije pošalju na e-mail adresu [email protected].