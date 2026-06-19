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Ženi na istoku Hrvatske 2014. godine provalili i ukrali 1850 kuna: Tek sada je pronađen krivac

Ženi na istoku Hrvatske 2014. godine provalili i ukrali 1850 kuna: Tek sada je pronađen krivac
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Muškarac je silom spriječio oštećenu u traženju pomoći, dok je žena iz sobe otuđila novčani iznos od 1.850,00 kuna (oko 245 eura), nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu

19.6.2026.
13:24
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Dovršena je kriminalistička istraga nad 42-godišnjim muškarcem osumnjičenim za razbojništvo koje se dogodilo prije 12 i pol godina u mjestu Čačinci kod Slatine, izvijestili su iz PU virovitičko-podravske. 

"Kazneno djelo se dogodilo 11. siječnja 2014. godine oko podneva, kada su u kuću tada 79-godišnje oštećene u mjestu Čačinci ušle dvije nepoznate osobe, muškarac i žena.

Muškarac je uporabom sile spriječio oštećenu u traženju pomoći, dok je žena iz sobe otuđila novčani iznos od 1.850,00 kuna (oko 245 eura), nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu.

Iako je od počinjenja kaznenog djela prošlo 12 godina, policijski službenici kontinuirano su poduzimali mjere i radnje s ciljem pronalaska počinitelja", priopćila je policija.

Suvremene metode pomogle u otkrivanju razbojnika

Iz policije navode da su detaljnim i ustrajnim operativnim radom te primjenom suvremenih kriminalističko-tehničkih metoda i forenzičkih vještačenja bioloških tragova izuzetih s mjesta događaja, prikupljeni ključni materijalni dokazi protiv osumnjičenog.

"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.

Policijski službenici nastavljaju daljnje poduzimanje mjera i radnji s ciljem utvrđivanja identiteta i pronalaska druge osobe koja je sudjelovala u počinjenju ovog kaznenog djela", navodi se u policijskom priopćenju.

PolicijaPu Virovitičko-podravskaRazbojništvo
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