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TEŠKA NESREĆA /

Tragedija na istoku Hrvatske: Motociklist preminuo, policija uhitila ženu

Tragedija na istoku Hrvatske: Motociklist preminuo, policija uhitila ženu
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Foto: SiB.hr/čitatelj

Vozačica je uhićena te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo 'Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu' biti predana pritvorskom nadzorniku

19.6.2026.
10:48
Erik Sečić
SiB.hr/čitatelj
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Motociklist (60) poginuo je u četvrtak oko 19.05 sati u teškoj prometnoj nesreći u Tenji, a osječko-baranjska policija uhitila je 36-godišnju vozačicu automobila koja je udarila u njega. 

Očevid je utvrdio da je vozačica, koja se kretala Osječkom ulicom, prilikom skretanja ulijevo prema kolnom prilazu oduzela prednost motociklistu, javlja SiB.hr

"Prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz nije se uvjerila da opisanu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu", navela je policija u priopćenju. Prednji dio automobila tada je udario u motocikl, a 60-godišnjak, koji na glavi nije nosio zaštitnu kacigu, poginuo je na licu mjesta. 

Uhićena uz kaznenu prijavu 

Vozačica je uhićena te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo "Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu" biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. 

Tijelo preminulog vozača prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će se u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu obaviti obdukcija. 

Prometna NesrećaTenjaPolicija
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