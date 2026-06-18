Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Sudarila se dva automobila, jedna osoba poginula

Jedna osoba poginula je u četvrtak, 18. lipnja, u teškoj prometnoj nesreći u Ivanić-Gradu.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 15.45 sati u Ulici 65. bataljuna ZNG. Sudarila su se dva osobna automobila.

Što se točno dogodilo znat će se po završetku očevida.

Zbog policijskog očevida promet je zatvoren u oba smjera od raskrižja sa Žitnom ulicom do raskrižja sa Šiftarevom ulicom te se odvija obilaznim pravcima.