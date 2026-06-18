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Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Sudarila se dva automobila, jedna osoba poginula

Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Sudarila se dva automobila, jedna osoba poginula
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Foto: Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Zbog očevida promet se preusmjeravao na druge ulice

18.6.2026.
20:04
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL
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Jedna osoba poginula je u četvrtak, 18. lipnja, u teškoj prometnoj nesreći u Ivanić-Gradu.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 15.45 sati u Ulici 65. bataljuna ZNG. Sudarila su se dva osobna automobila.

Što se točno dogodilo znat će se po završetku očevida. 

Zbog policijskog očevida promet je zatvoren u oba smjera od raskrižja sa Žitnom ulicom do raskrižja sa Šiftarevom ulicom te se odvija obilaznim pravcima.

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