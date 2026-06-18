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U akciji hvatanja kriminalne skupine sudjelovalo 80 policajaca! Pogledajte što su sve pronašli

USKOK je u istrazi naveo da je sedmorka ukupno nabavila najmanje 4,8 kilograma kokaina i 5,9 kilograma marihuane

18.6.2026.
15:48
Jaga Komazec
PU Istarska
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Velika policijska akcija u Istri završena je uhićenjem sedmero ljudi koje istražitelji povezuju s organiziranom preprodajom droge, pranjem novca te nezakonitim posjedovanjem oružja i eksploziva, javlja PU istarska.

Prema sumnjama istražitelja, od početka 2025. muškarac (34) je vodio i organizirao mrežu od pet muškaraca u dobi od 19 do 59 godina te još jednu hrvatsku državljanku. 

Prvoosumnjičeni je nabavljao kokain i marihuanu na ilegalnom tržištu, nakon čega su članovi skupine drogu preuzimali, prepakiravali i skrivali na više lokacije. Dio droge bio je zakopan u spremnicima u šumskim područjima kod Poreča i Kaštelira. Jedan od osumnjičenih navodno je vodio i evidenciju prodaje te naplaćivao dugovanja.

U akciji hvatanja kriminalne skupine sudjelovalo 80 policajaca! Pogledajte što su sve pronašli
Foto: PU Istarska

Policija procjenjuje da su na taj način prodali najmanje 1,9 kilograma kokaina i više od 330 grama marihuane, dok je USKOK u istrazi naveo da su ukupno nabavili najmanje 4,8 kilograma kokaina i 5,9 kilograma marihuane. 

Novac ulagali u nekretnine i vozila

Preprodajom droge, sumnja se, zaradili su gotovo 200.000 eura, dok su kroz bankovne i Aircash račune pokušali prikriti podrijetlo više od 718.000 eura. 

Novac se, navode istražitelji, koristio za gradnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila i igre na sreću.

U akciji hvatanja kriminalne skupine sudjelovalo 80 policajaca! Pogledajte što su sve pronašli
Foto: PU Istarska

Pronađeni kokain, hašiš i bombe 

Završna akcija provedena je 17. lipnja, uz sudjelovanje 80 policijskih službenika iz Istarske i Primorsko-goranske županije. Pretraženi su domovi, vozila i lokacije za koje se sumnjalo da služe za skrivanje droge.

Policija je pronašla gotovo tri kilograma kokaina, više od tri kilograma marihuane i oko 2,5 kilograma hašiša. Zaplijenjeno je i 17 535 eura, 1 300 švicarskih franaka, digitalne vage, uređaji za vakumiranje, mobiteli, računala i GPS uređaji.

Osim droge i novca, pronađena je i veća količina oružja. Policija je zaplijenila pet pištolja, tri ručne bombe, 151 gram plastičnog eksploziva s inicijalnom kapislom, prigušivač i 582 komada streljiva.

USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora za šestoricu osumnjičenika, dok za jednu osumnjičenicu nije zatražen pritvor.

Iz policije navode da je riječ o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije, a istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i eventualnih dodatnih kaznenih djela.

IstraKokainMarihuanaHašišBombeUskok
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