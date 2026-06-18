Četvorica završila u pritvoru: Zaplijenjeni kokain, konoplja i oružje

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, objavljuje zagrebačka policija. Riječ je o četvorici muškaraca (20, 20, 23 i 29), pri čemu se dvojica starijih osumnjičenika sumnjiče i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policija sumnja da su muškarci (23 i 29), protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droge, nabavljali veće količine kokaina i konoplje. Drogu su, kako se sumnja, skrivali, vagali i prepakiravali u stanu kojim su se koristili na području Novog Zagreba, nakon čega su je dalje preprodavali.

Foto: PU Zagrebačka

Tijekom pretrage stana, pronađeni su:

42 paketa konoplje tipa droga ukupne mase 4.171,0 grama

7 paket ispunjenih kokainom ukupne mase 3.025,4 grama

2 paketa smole konoplje tipa droga ukupne mase 559,6 grama

dvije digitalne vage s tragovima droge

automatski pištolj marke Crvena zastava s dva pripadajuća spremnika te 20 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm

novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Policija također sumnja da je muškarac (29) istog dana, u jutarnjim satima, na području Novog Zagreba prodao 1.137 grama kokaina dvojici mladića (20) za zasad neutvrđeni novčani iznos. Te sumnje potvrđene su pretragom automobila gdje je pronađen kokain te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su protiv četvorice osumnjičenih muškaraca podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku.