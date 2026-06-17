Pijan prijetio smrću članovima obitelji: Policija mu pronašla drogu i automatsku pušku

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (48) kojeg se sumnjiči za prijetnje, proizvodnju i preprodaju droge te nedozvoljeno posjedovanje oružja i streljiva.

Kako navode iz policije, muškarac je u ponedjeljak oko 19 sati došao na adresu u Gornjoj Bistri u alkoholiziranom stanju te članovima obitelji prijetio smrću, zbog čega su se oštećeni uplašili za vlastiti život.

Dan kasnije policija je pretražila obiteljsku kuću u kojoj živi gdje su pronašli improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje, s opremom za rasvjetu i ventilaciju. Pronađeno je i oko 184 grama konoplje pakirane u više vrećica, kutijica i staklenku, kao i devet suhih stabljika koje izgledom odgovaraju konoplji. Sumnja se da je konoplju uzgajao, sušio, prerađivao, pakirao i prodavao.

Osim droge, policija je u kući pronašla i automatsku pušku Crvena zastava M70, tri spremnika te više komada streljiva.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.