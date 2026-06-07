Zaustavili ga na Trešnjevki, a onda zavirili iza stražnjeg sjedala: Policiju dočekalo iznenađenje

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je osumnjičeni muškarac, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, a radi daljnje preprodaje, nabavljao veće količine konoplje kao i smole konoplje. Navedeno je potom skrivao u osobnom automobilu slovenskih registracija kojim se koristi te dalje preprodavao.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Naime, jučer u jutarnjim satima policija je u prometu, na području Trešnjevke, zaustavila automobil kojim je upravljao 27-godišnjak. Prilikom obavljanja kontrole vozila i vozača, policija je pregledom uočila moguće preinake na stražnjem sjedištu i prtljažnom prostoru vozila.

Njihova sumnja se ispostavila točnom nakon što su pribavili sudski nalog i pregledali automobil. Obavljenom pretragom njegovog automobila pronađeno je oko 10.240 grama hašiša pakiranog u dva plastična omota te 4.488 grama konoplje pakirane u četiri plastična omota. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.