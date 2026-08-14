Mještani Poznanovca žive uz 13 tisuća tona otpada: 'Gledam smeće, ima štakora, zmija i svega'

"Bajka na dlanu" poznati je slogan Zagorja, no mještani Poznanovca već godinama žive uz više od 13 tisuća tona otpada. Kažu da se posljedice osjećaju svakodnevno.

"Probudim se, pogledam na prozor - gledam smeće, idem na vrata - gledam smeće. Ima štakora koji se šire okolo, ne sijemo kukuruz, nikakvo žito ni ništa, ali štakori idu k nama. Ima i zmija i svega što ne valja i što nije trebalo biti", rekla je Božica Mrkoci.

Slična iskustva opisuje i Darinka Gorup. "Jako teško je to i svi se jako loše osjećamo, pogotovo kad je vrijeme pred kišu, kad je pritisak teški, onda cijelo mjesto smrdi i to je užas za podnijeti", kazala je.

Strah od požara

Dio otpada je, prema dostupnim informacijama, zakopan, a među njim ima i opasnog otpada. Načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak upozorava da dodatni problem predstavljaju suša i povećana opasnost od požara.

"Sada su sušna vremena, opasnost od požara je velika i tražio sam radi zaštite mojih vatrogasaca da mi se daju vrste i količine otpada kako bi znali kakvu zaštitnu opremu u slučaju potrebe i ako bi gasili ta požarišta bi trebali obući", rekao je Odak.

Krapinsko-zagorska županija izdala je dozvolu za gospodarenje s 1500 tona neopasnog otpada, no župan Željko Kolar tvrdi da su još prije šest godina primijetili dovoženje količina koje nisu bile dopuštene te o svemu obavijestili nadležna tijela.

"Pisali smo da se događaju čudne radnje unutar zatvorenog prostora u večernjim satima i da molimo da dođe kontrola nenajavljena upravo u to vrijeme. Inspekcija kad je došla u 13,14 sati, nije bilo nikakvih tragova", rekao je Kolar.

Mještani zabrinuti za zdravlje

Iz Udruge žena Jana upozoravaju na velik broj oboljelih od karcinoma među stanovnicima.

"Mi ovdje ljude poznajemo - u mom susjedstvu ne samo da ima u svakoj kući netko oboljeli ili da je umro od karcinoma, nego ih ima i dvoje", rekla je predsjednica udruge Jasna Ocvirek.

Kolar, međutim, navodi da podaci ne pokazuju odstupanja u odnosu na ostatak županije.

"Nema nikakvih odstupanja od malignih bolesti ovdje u Poznanovcu u odnosu na područje bilo kojeg drugog djela Krapinsko-zagorske županije", rekao je.

Kad je riječ o vodi za piće, načelnik Odak kaže da odlagališta ne bi trebala utjecati na javnu vodoopskrbu, ali smatra da bi trebalo provjeriti bunare u neposrednoj blizini.

"Ovo ne bi smjelo utjecati na pitku vodu koja se koristi za piće, eventualno da se ispita koji bunar kakva je kvaliteta vode u neposrednoj blizini i jednog i drugog odlagališta", poručio je.

Sanacija bi mogla početi na jesen

Mještani traže da se problem riješi što prije. "Ne jednoga dana, ne niti sutra nego danas", poručila je Božica Mrkoci.

"Dosta je toga bilo i nije me briga koja je politika na vlasti, hoću samo normalno živjeti", rekla je Darinka Gorup.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaj za sanaciju, a pristigla je jedna ponuda. Ako bude prihvaćena, radovi bi mogli početi u listopadu ili najkasnije u studenome.

"Ako se donese odluka da se prihvaća ponuda zainteresiranog gospodarskog subjekta, onda će u desetom, najkasnije u 11. mjesecu početi sanacija", rekao je zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša.

Na pitanje koliko će posao biti zahtjevan, odgovorio je: "Radi se o mješavini opasnog i neopasnog otpada, zainteresirani gospodarski subjekt je, čini se, vrlo iskusan i ne bi trebalo biti problema."

Zbrinjavanje otpada procijenjeno je na gotovo 7,5 milijuna eura bez PDV-a, a sanacija bi trebala trajati oko godinu i pol.