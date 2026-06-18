FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA PUTU DO POSLA /

Konavle zavijene u crno, poginuo otac dvoje djece i nogometaš: Otkazana sva događanja

Konavle zavijene u crno, poginuo otac dvoje djece i nogometaš: Otkazana sva događanja
×
Foto: Dubrovački dnevnik

Prometna nesreća dogodila se u četvrtak ujutro na magistrali

18.6.2026.
22:13
danas.hr
Dubrovački dnevnik
VOYO logo
VOYO logo

Konavle su zavijene u crno, u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila na magistrali, poginuo je Nino Mihočević. Išao je na posao u Zračnu luku Ruđera Boškovića. 

Kako je objavio Dubrovački dnevnik, Nino je bio zamjenik direktora za zemaljske poslove u dubrovačkoj zračnoj luci, dugogodišnji sportaš i nogometaš NK Pridvorje.

Poznavali su ga i cijenili brojni prijatelji, kolege i sumještani. Nino je i suprug, otac dvoje djece, a zbog obitelji se preselio u grad iz kojeg je svakodnevno putovao do Čilipa. 

Zbog ove velike tragedije otkazana su sva planirana događanja: otvaranje Turnira konavoskih sela, koncert Minee u Moluntu te zabavni program u organizaciji Udruge Tiha u Cavtatu.

Dani koji su trebali biti ispunjeni druženjem, sportom i pjesmom pretvorili su se u dane tuge, piše Dubrovački dnevnik.

KonavlePrometna NesrećaMagistrala
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike