Konavle zavijene u crno, poginuo otac dvoje djece i nogometaš: Otkazana sva događanja

Konavle su zavijene u crno, u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila na magistrali, poginuo je Nino Mihočević. Išao je na posao u Zračnu luku Ruđera Boškovića.

Kako je objavio Dubrovački dnevnik, Nino je bio zamjenik direktora za zemaljske poslove u dubrovačkoj zračnoj luci, dugogodišnji sportaš i nogometaš NK Pridvorje.

Poznavali su ga i cijenili brojni prijatelji, kolege i sumještani. Nino je i suprug, otac dvoje djece, a zbog obitelji se preselio u grad iz kojeg je svakodnevno putovao do Čilipa.

Zbog ove velike tragedije otkazana su sva planirana događanja: otvaranje Turnira konavoskih sela, koncert Minee u Moluntu te zabavni program u organizaciji Udruge Tiha u Cavtatu.

Dani koji su trebali biti ispunjeni druženjem, sportom i pjesmom pretvorili su se u dane tuge, piše Dubrovački dnevnik.