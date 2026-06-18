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Još traže dječaka nestalog u Dravi, a ide noć: 'Voda izgleda mirno, ali je brza i nabujala'

Načelnik Sabolić objasnio je da je nestao na području ilegalnog kupališta koje mještani koriste godinama

18.6.2026.
19:52
Katarina Brečić
Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell/RTL Danas
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Od četvrtaka navečer traje potraga za dječakom koji je nestao u rijeci Dravi kod Selnice Podravske.

Na terenu su policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i brojni volonteri koji pretražuju područje na granici s Mađarskom i to od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi, kao i stari tok Drave.

Drugi je to slučaj nestanka djeteta u rijeci Dravi u proteklih pet dana. Podsjetimo, prošle subote utopio se 14-godišnjak.

Na terenu su policija i njihovi ronioci, kao i vatrogasci i HGSS. Koristi se i dron, pretražuje se područje od Selnice Podravske nizvodno Dravom.

Nažalost, osmogodišnjak još nije pronađen i, kako je načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić potvrdio za RTL Danas, spasioci se polako povlače jer će nastupiti noć, a potragu će nastaviti u zoru.

Što se dogodilo i kako je osmogodišnjak završio u Dravi, ne zna se. Policija će utvrditi okolnosti.

Načelnik Sabolić objašnjava da se radi o ilegalnom kupalištu koje mještani koriste godinama.

"Radi se o sprudu gdje voda izgleda mirno, ali dosta brzo teče i ovih tjedana je voda nabujala, boja se promijenila, dosta je mutna i to nam otežava pretragu, ali vjerujem da nas to ne bi trebalo ograničiti. Koliko god budemo mogli, pretraživat ćemo da dječaka ipak pronađemo.", rekao je Sabolić.

Koliko je Drava opasna pokazuje i slučaj iz Međimurja.

Prije pet dana utopio se mladić i policija je izdala priopćenje da se koriste uređena kupališta, da se ne udaljava od drugih ljudi te da tok rijeke Drave može imati različite padove i to je nešto što kupači ne mogu primijetiti. U Selnici Podravskoj svi se nadaju da će potraga za osmogodišnjakom imati sretan završetak.

DravaNestali DječakUtapanjeMađarskaRijeka
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