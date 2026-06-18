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Potraga za nestalim djetetom (8) u Dravi, načelnik: 'Tu je ilegalno kupalište'

Potraga za nestalim djetetom (8) u Dravi, načelnik: 'Tu je ilegalno kupalište'
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Ilustracija

Portal također neslužbeno navodi da je dijete bilo u šetnji s bratom kada je ušlo u rijeku

18.6.2026.
9:37
Dunja Stanković
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Ilustracija
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Traje potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Osim policije, na terenu su i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) te ronioci. U potragu se uključuju i vatrogasci, ali i brojni mještani.

Portal ePodravina piše da su se uključile i službe iz susjednih županija. 

Načelnik Legrada Ivan Sabolić je za lokalni portal potvrdio da je nestalo dijete 2018. godište na području ilegalnog kupališta.

Potragu bi mogla otežati nabujala voda. 

Portal također neslužbeno navodi da je dijete bilo u šetnji s bratom kada je ušlo u rijeku. Tada mu se izgubio svaki trag. 

Koprivničko-križevačka policija je ranije izvijestila da je dojavu o nestanku dobila u srijedu u 20.39 sati. Na mjesto događaja su upućeni policajci, koji su krenuli u potragu. 

DravaNestanakHgssRonioci
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