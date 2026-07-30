Masovni napad na Ukrajinu: Među poginulima i dvoje djece, šire se snimke

Rusija je rano ujutro u četvrtak izvela još jedan napad velikih razmjera lansirajući desetke balističkih i krstarećih projektila te stotine dronova prema Ukrajini, javlja Kyiv Independent.

U napadu je poginulo najmanje osam ljudi, među njima dvoje djece.

Dužnosnici su izvijestili da je najmanje ozlijeđeno 30 ljudi u Kijevu, Lavovu, Krivom Rihu i Poltavskoj oblasti.

Napad na Kijev

Jedna je osoba poginula u ruskim napadima balističkim projektilima na Kijev u noći na četvrtak, nekoliko sati nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog na mogući masovni napad.

Rusija je u ranim jutarnjim satima u četvrtak balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu, pozvavši stanovnike da se sklone. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula.

Several districts of Kyiv are on fire. Another metro station, Pochaina, has been damaged.



The legendary Pochaina Book Market—one of the oldest and most iconic book markets in the city—is burning. Right next to it is Kyiv’s famous flea market, a place beloved by collectors and… pic.twitter.com/kn2x9A4pwG — ThreeHappyDachshunds (@TwoHappyDachs) July 30, 2026

Ukrajinske vlasti prethodno su oglasile uzbunu zbog prijetnje ruskim projektilima. "Zračna uzbuna u Kijevu zbog prijetnje uporabe balističkog oružja. Odmah otiđite u najbliže sklonište i ostanite ondje do prestanka opasnosti", objavila je vojna uprava ukrajinske prijestolnice. U gradu se čulo više eksplozija, rekao je Reutersov svjedok. Kličko je objavio da je požar izbio na nekoliko nestambenih objekata.

Zelenski: Trump pristao dati dozvole za sustav Patriot

Napad je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu na X-u upozorio da postoji "velika vjerojatnost" masovnog ruskog napada tijekom noći.

📌 Kyiv Is Being Hammered Every Night



Kyiv is once again under heavy attack. Reports indicate ballistic missiles, cruise missiles, and drones have struck multiple targets across the city, causing widespread fires and disrupting water supplies in several districts. Further waves… pic.twitter.com/clCnjGNUrN — Nordexium (🇫🇷 🇩🇰) (@Nordexium) July 30, 2026

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade balističkim projektilima, koje mogu presretati američki sustavi Patriot.

Zelenski je rekao da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da Ukrajini osiguraju proturaketnu obranu. Izjavu je dao nakon povratka iz SAD-a, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini dati dozvole povezane s projektilima za sustave Patriot.

Američka vojska je nekoliko sati prije ruskog napada na ukrajinski glavni grad Lockheed Martinu dodijelila ugovor vrijedan do 58,6 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, objavio je Pentagon u srijedu.