FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'OTIĐITE U SKLONIŠTE' /

Masovni napad na Ukrajinu: Među poginulima i dvoje djece, šire se snimke

Masovni napad na Ukrajinu: Među poginulima i dvoje djece, šire se snimke
×
Foto: x/screenshot

Ukrajinske vlasti prethodno su oglasile uzbunu zbog prijetnje ruskim projektilima

30.7.2026.
6:23
Hinadanas.hr
x/screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Rusija je rano ujutro u četvrtak izvela još jedan napad velikih razmjera lansirajući desetke balističkih i krstarećih projektila te stotine dronova prema Ukrajini, javlja Kyiv Independent.

U napadu je poginulo najmanje osam ljudi, među njima dvoje djece.

Dužnosnici su izvijestili da je najmanje ozlijeđeno 30 ljudi u Kijevu, Lavovu, Krivom Rihu i Poltavskoj oblasti.

Napad na Kijev 

Jedna je osoba poginula u ruskim napadima balističkim projektilima na Kijev u noći na četvrtak, nekoliko sati nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog na mogući masovni napad.

Rusija je u ranim jutarnjim satima u četvrtak balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu, pozvavši stanovnike da se sklone. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula.

 

 

Ukrajinske vlasti prethodno su oglasile uzbunu zbog prijetnje ruskim projektilima. "Zračna uzbuna u Kijevu zbog prijetnje uporabe balističkog oružja. Odmah otiđite u najbliže sklonište i ostanite ondje do prestanka opasnosti", objavila je vojna uprava ukrajinske prijestolnice. U gradu se čulo više eksplozija, rekao je Reutersov svjedok. Kličko je objavio da je požar izbio na nekoliko nestambenih objekata.

Zelenski: Trump pristao dati dozvole za sustav Patriot

Napad je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu na X-u upozorio da postoji "velika vjerojatnost" masovnog ruskog napada tijekom noći.

 

 

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade balističkim projektilima, koje mogu presretati američki sustavi Patriot.

Zelenski je rekao da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da Ukrajini osiguraju proturaketnu obranu. Izjavu je dao nakon povratka iz SAD-a, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini dati dozvole povezane s projektilima za sustave Patriot.

Američka vojska je nekoliko sati prije ruskog napada na ukrajinski glavni grad Lockheed Martinu dodijelila ugovor vrijedan do 58,6 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, objavio je Pentagon u srijedu.

UkrajinaRusijaKijevNapad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike