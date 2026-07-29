Otkriveni novi detalji s bojišta: 'Jedna stvar se promijenila, a najveći problem je Putin'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio inicijativu u ratu protiv Ukrajine, ali da i dalje odbija proglasiti prekid vatre.

U intervjuu za američki Fox News 28. srpnja, nakon posjeta Washingtonu i sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je rekao da se odnos snaga u ratu promijenio, kako na bojištu tako i u diplomatskim kanalima.

"Sada inicijativa nije u Putinovim rukama. I to je glavna stvar koja se promijenila", rekao je Zelenski u razgovoru s voditeljem Seanom Hannityjem.

Ukrajina, Trump i Europa žele pregovore

Zelenski je promjenu situacije pripisao ubrzanom razvoju ukrajinske obrambene tehnologije, nastojanjima da se smanje gubici na bojištu te potpori saveznika, među kojima je istaknuo i pokojnog američkog senatora Lindseya Grahama, zagovornika novih sankcija protiv Rusije, piše Kyiv Independent.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je nastavak napada na ključne ruske vojne ciljeve potreban kako bi se Moskvu pritisnulo na prihvaćanje prekida vatre.

Prema njegovim riječima, Ukrajina, američki predsjednik Donald Trump i Europa imaju zajednički cilj – obnoviti diplomatske napore i postići sporazum o prekidu vatre između Kijeva i Moskve. Kao jedinu prepreku tom procesu Zelenski je naveo Putina.

"Želimo zaustaviti ovaj rat. Svakoga dana tražimo barem privremeni prekid vatre kako bi diplomati dobili priliku pregovarati", rekao je Zelenski.

"Ali Putin to ne želi i to je problem. Zato moramo odgovoriti, biti čvrsti i snažni", dodao je.

Razgovori s Trumpom o sustavu Patriot i diplomaciji

Nakon sastanka s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, Zelenski je rekao da su razgovori bili usmjereni na dozvole za proizvodnju presretača za američki protuzračni sustav Patriot te na planove za obnovu diplomatskih pregovora s Moskvom.

Zelenski je sastanak s Trumpom opisao kao "vrlo dobar" te rekao da je američki predsjednik prihvatio izdati Ukrajini potrebne dozvole za proizvodnju sustava Patriot.

Prema ranijim informacijama, dvojica čelnika trebala su razgovarati i o prijedlogu za prekid napada iz zraka, koji bi kasnije bio predstavljen ruskoj strani.

Zelenski tvrdi da Rusija trpi velike gubitke

Ukrajinski predsjednik upozorio je da bi mogućnost čak i djelomičnog prekida vatre mogla biti otežana zbog protivljenja Kremlja.

Tvrdi da Rusija u Ukrajini mjesečno gubi oko 30.000 vojnika, ali da ti veliki gubici nisu utjecali na Putinov stav. Zelenski je također upozorio da se ruski predsjednik priprema za novu veliku mobilizaciju, što prema njegovim riječima pokazuje da Moskva nije zainteresirana za mir.

Na pitanje bi li Ukrajina bila spremna prepustiti teritorij koji trenutačno kontrolira u sklopu mirovnog sporazuma s Rusijom, Zelenski je ponovio da je prije bilo kakvih pregovora nužan prekid vatre.