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U silovitom ukrajinskom napadu na Rusiju dvoje mrtvih, ozlijeđena i djeca

U silovitom ukrajinskom napadu na Rusiju dvoje mrtvih, ozlijeđena i djeca
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Foto: X/MAKS 26/Screenshot

U Rostovu na Donu, velikom izvoznom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još pet osoba ozlijeđeno

27.7.2026.
6:21
Hina
X/MAKS 26/Screenshot
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U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod, priopćile su u ponedjeljak regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a sedam ih je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti.

U Rostovu na Donu, velikom izvoznom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još pet osoba ozlijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju, napisao je regionalni guverner Yuri Slyusar u objavi na Telegramu.

Padajući ostaci drona izazvali su požare na brojnim lokacijama, uključujući skladišta, a prozori su razbijeni na stambenoj zgradi, naveo je.

Ozlijeđeno i dvoje djece

U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak.

U međuvremenu je u Ukrajini guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov izjavio da je u napadu navođenom zračnom bombom i dronovima poginula jedna osoba, a dvije su ranjene. 

U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi u ruskom napadu navođenom zračnom bombom ranjeno je pet osoba, objavio je na Telegramu regionalni guverner Oleh Hrihorov.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća. I Rusija i Ukrajina negiraju da u ratu, koji je započeo ruskom sveobuhvatnom invazijom u veljači 2022. godine, namjerno gađaju civile.

Rat U UkrajiniRusijaNapadDron
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