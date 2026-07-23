Američki general otkrio tko je oborio moćni ruski borbeni avion: Ovo je poput Top Guna!

Ukrajinski F-16 prvi je put u zračnoj borbi srušio ruski borbeni avion, tvrdi najviši američki vojni dužnosnik. Ako se potvrdi, riječ je o važnom trenutku u zračnom ratu nad Ukrajinom, ali i simboličnom uspjehu za F-16, avion koji je izvorno razvijen upravo za borbu protiv sovjetskih letjelica.

General Dan Caine, predsjednik Združenog stožera američke vojske, rekao je to tijekom saslušanja pred Odborom za proračunska izdvajanja američkog Senata, prenosi The War Zone.

"Želim istaknuti nevjerojatan posao koji Ukrajina radi dok jača svoje sposobnosti u zraku. To se odnosi i na njihove sustave zemlja-zrak i na sposobnosti zračne borbe", rekao je Caine.

Na pitanje senatora Richarda Durbina o mogućim posljedicama višegodišnjeg prekida financiranja ukrajinske protuzračne obrane, Caine je dodao: "Napominjem da smo nedavno imali prvo zračno obaranje u kojem je ukrajinski F-16 oborio ruskog lovca. Dakle, mislim da je njihova sposobnost širenja slojevite protuzračne obrane u posljednjih nekoliko godina uz pomoć i podršku mnogih napredovala."

Ukrainian Air Force F-16 intercepts Russian targets over Odesa coast https://t.co/HatquIIjcT pic.twitter.com/5mYSbmIWNt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 21, 2026

Nije poznato kada se dogodio napad

Caine nije iznio dodatne detalje, pa zasad nije poznato kada i gdje se incident dogodio, koji je ruski avion srušen, kojim je oružjem pogođen ni na temelju čega su američki dužnosnici zaključili da se rušenje dogodilo.

Ipak, to je prvi put da je visoki američki vojni dužnosnik javno rekao da je ukrajinski F-16 u zračnoj borbi uništio ruski borbeni avion s posadom.

Prema navodima iz izvješća, već su oborili više od tisuću dronova i projektila.

Moguće je da je riječ o Su-35S

Nagađa se da bi se Caineova izjava mogla odnositi na rušenje ruskog višenamjenskog lovca Su-35S 8. srpnja. Ukrajinska vojska tada je objavila da je avion uništen, a gubitak su priznali i proruski vojni blogeri, tvrdeći da je pilot preživio i vratio se u bazu.

Several stills from a newly released Russian MoD video showing one or more VKS Su-35S multirole fighters departing on, conducting, and returning from a combined CAP/SEAD mission. The loadout shown here can often be seen in such videos: one Kh-31PM ARM, one R-37M long-range AAM… pic.twitter.com/KmPvdr1HKV — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) July 14, 2026

Ranije se spominjala i mogućnost da je Su-35S zapravo srušen raketnim sustavom Patriot, nakon što su ga ukrajinski F-16 možda namamili u domet. Za tu tvrdnju, međutim, nisu izneseni dokazi.

Rušenje Su-35S, ako je doista riječ o tom avionu, bilo bi veliko postignuće. Taj se lovac smatra jednim od najopasnijih ruskih aviona zbog snažnog radara, elektroničkih sustava i raketa velikog dometa, među kojima su R-77-1 i R-37M.

Ukrajinski F-16 koriste rakete koje omogućuju gađanje ciljeva iz velike udaljenosti, ali u praksi uspjeh ovisi o nizu faktora, od visine i brzine aviona do položaja mete i elektroničkog ometanja.

Iako ovo ne mijenja odnos snaga u zraku, jer Rusija i dalje ima znatno više borbenih aviona i snažnu protuzračnu obranu, pokazuje da ukrajinski F-16 postaju sve ozbiljniji dio šireg sustava obrane. Za ruske pilote to znači veći rizik, čak i u područjima gdje su dosad djelovali s većom sigurnošću.