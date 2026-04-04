Ivan Selak objasnio što je američki pilot morao napraviti nakon pada lovca: 'Čak i nevidljivi se ruše'

Na Bliskom istoku nova eskalacija. Traje velika potraga za američkim pilotom nakon što je F-15 oboren nad Iranom, što je prvi takav slučaj od početka rata. SAD i Iran nastoje ga što prije pronaći, dok Teheran nudi i izdašnu novčanu nagradu za njegovu predaju. No, američki predsjednik Donald Trump daje novi rok od 48 sati i prijeti - paklom.

Iran nudi 60 tisuća dolara onome tko pronađe i živog dovede nestalog američkog pilota. Ogroman je to iznos za stanovnike zemlje u dubokoj ekonomskoj krizi, no zarobljeni američki pilot uz blokirani Hormuški tjesnac ojačali bi poziciju Irana u mogućim pregovorima.

Unatoč novoj situaciji, američki predsjednik od mogućih pregovora ne odustaje, no potragu za pilotom nije izravno komentirao.

Američki borbeni avion F-15 Eagle s dvočlanom posadom oboren je u južnom Iranu. SAD tvrdi je spasio jednog od pilota. Iran to negira i hvali se da je iznad Perzijskog zaljeva srušio još jedan zrakoplov - A-10 Warthog koji je sudjelovao u operaciji spašavanja.

"Neprijatelj bi trebao znati da posjedujemo napredne sustave protuzračne obrane koje su razvili mladi i uspješni znanstvenici zemlje, a koji se jedan za drugim otkrivaju u stvarnim borbenim uvjetima", rekao je Ebrahim Zolfaqari, glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva Korpusa islamske revolucionarne garde.

Pogođeni i helikopteri

Američki dužnosnici ne potvrđuju jesu li avioni oboreni ili srušeni, a Iran ismijava američku potragu. Dva helikoptera Blackhawk koja su sudjelovala u potrazi, pogođena su iranskom vatrom, ali su uspjela napustiti iranski zračni prostor, rekli su za Reuters dvojica američkih dužnosnika.

Aaron Mclean, analitičar za nacionalnu sigurnost: "Operiraju nisko i relativno sporo usred bijela dana nad Iranom tražeći oborenu posadu. To je nešto što bi se radilo samo u situaciji gdje si spreman preuzeti izuzetni rizik jer je tvoj cilj iznimno važan, a to je spašavanje života."

Napetost raste i u Hormuzu. Državni mediji u Iranu javljaju da je brod povezan s Izraelom pogođen iranskim dronom te da se zapalio. Time je dodatno otežan promet kroz tjesnac, koji je gotovo potpuno blokiran od početka rata. Trump se na krizu prvo osvrnuo u uskrsnoj poruci, da bi na svojoj društvenoj mreži kasnije podsjetio da Iran ima još 48 sati da otvori Hormuz prije nego se na njega sruši pakao.

Iran je objavio i novi incident na području nuklearne elektrane Bušer, u kojem je poginuo zaštitar. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi da nije zabilježen porast radijacije, ali zabrinutost raste.

Ne prestaju ni američko-izraelski napadi na Iran. Ponovno je pogođena civilna infrastruktura, a stradala je i psihijatrijska bolnica u Teheranu. Izrael je izveo nove napade na Libanon, ali i izvijestio da su tijekom noći zabilježeni višestruki raketni udari iz Irana.

Irak je zatvorio granični prijelaz s Iranom nakon što je u zračnim napadima na iranskoj strani poginuo jedan irački državljanin.

Selak o obaranju američkog lovca

F-15E Strike Eagle jedan je od ključnih američkih borbenih aviona i njegovo obaranje neprijateljskom vatrom smatra se presedanom. Poseban je po tome što je u isto vrijeme i lovac i bombarder, odnosno, stvoren je i za zračnu borbu i za napade na ciljeve na zemlji.

Nosi oko 10 tona naoružanja, a specifičan je po udarima duboko u neprijateljskom području, jer ima borbeni domet do 4 tisuće kilometara, što je bitno više od većine borbenih aviona. Leti na malim visinama, može napadati noću i po lošem vremenu. Zbog kompleksnosti misija na koje kreće, ima dvočlanu posadu.

O obaranju moćnog američkog lovca za RTL Danas govori legendarni umirovljeni pilot hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ivan Selak.

"Ne postoji zrakoplov koji se ne može srušiti. Radi se o avionu F-15E Strike Eagle koji je najnovija varijanta aviona američkog borbenog zrakoplova dvomotorca Eagle. Srušen je na području Irana i prije toga ima podataka o rušenju istog zrakoplova. Spada u skupinu zrakoplova koje je malo teže srušiti, ali nije stealth, nije nevidljiv. Čak i nevidljivi se ruše. Za Irance trebamo znati da je pilot najbolji trofej ako ga uhvatite za onoga koji ga je srušio. Piloti nakon pada na zemlju što prije trebaju napustiti mjesto pada. Imaju sa sobom komplet za preživljavanje i komunikaciju sa svojim snagama. Sa sobom posjeduju predajnik kao i primopredajnik. Predajnik koji radi na kodiranoj frekvenciji i koje pilot u ranije određeno vrijeme uključuje tako da daje signal o svojoj poziciji da je živ", objasnio je Ivan Selak.