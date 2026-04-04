Iran koristio novo oružje za rušenje američkih lovaca, Trump bijesan kao ris: 'Imate 48 sati'

Iran je u petak koristio novi sustav protuzračne obrane za ciljanje američkog borbenog zrakoplova, priopćilo je u subotu središnje operativno zapovjedništvo iranske vojske Hatam al-Anbija, a prenosi agencija Reuters.

Glasnogovornik zapovjedništva rekao je da će zemlja "definitivno postići punu kontrolu" nad svojim zračnim prostorom, prema iranskim državnim medijima.

Podsjetimo, u iranskoj vatri srušen je američki dvosjed F-15E, potvrdili su to dužnosnici u obje zemlje, dok su dva američka dužnosnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog zrakoplova A-10 Warthog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra.

U svojoj posljednjoj objavi na društevnoj mreži Truth Social, američki predsjednik poručio je Iranu da za dogovor "vrijeme istječe". "Zapamtite kada sam Iranu dao deset dana da SKLOPI DOGOVOR ili OTVORI Hormuški tjesnac. Vrijeme istječe – 48 sati prije nego što će se na njih sručiti pakao. Slava BOGU!", napisao je Donald Trump.

Potraga za pilotom

Dva helikoptera Black Hawk uključena u potragu za nestalim pilotom prvog zrakoplova pogođena su iranskom vatrom, ali su uspjela napustiti iranski zračni prostor. Težina ozljeda posade i dalje nije poznata. Status i lokacija nestalog člana posade F-15E nisu poznati javnosti.

Korpus islamske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini mjesta gdje se zrakoplov srušio u jugozapadnom Iranu, a regionalni guverner obećao je nagradu svakome tko zarobi ili ubije "snage neprijatelja".

