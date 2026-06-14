Trump kipti zbog Izraela, Bejrut pod vatrom: 'Ovo neće ostati bez odgovora'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao na suzdržanost nakon što je Izrael izveo nove zračne napade na Bejrut, u trenutku kada se privode kraju pregovori o preliminarnom mirovnom sporazumu između Irana i SAD-a, koji bi trebao okončati tromjesečni rat na Bliskom istoku, piše The Guardian.

Trump je umanjio značaj novih izraelskih napada, ali je istaknuo da se sve strane moraju suzdržati od daljnje eskalacije: "Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir regiji, uključujući i Libanon... Ne bi smjelo biti više izraelskih napada bilo gdje u Libanonu, ali isto tako ne bi smjelo biti ni novih napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira – nemojmo to upropastiti!"

Iako je ranije sugerirao da bi sporazum između Washingtona i Teherana mogao biti potpisan već u nedjelju, do kraja dana nije bilo potvrde o postizanju dogovora. Istodobno su iranski dužnosnici zaprijetili vojnim odgovorom na izraelski napad na južna predgrađa Bejruta, u kojem je uništena jedna zgrada. Prema dostupnim informacijama, poginule su tri osobe, a šest ih je ozlijeđeno.

Trump: 'Odgodili smo potpisivanje za nekoliko sati'

Trump je za Axios izjavio da je izraelski napad „odgodio potpisivanje za nekoliko sati” te je, koristeći psovku, rekao kako je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu poručio da „nema nimalo prosudbe”.

Izrael je priopćio da je gađao visoke zapovjednike Hezbollaha nakon što je ta organizacija ispalila tri projektila prema sjeveru Izraela.

Napad na Bejrut prije tjedan dana izazvao je kratko, ali intenzivno novo razdoblje sukoba između Irana i Izraela te privremeno ugrozio pregovore između Teherana i Washingtona.

'Iranci ne vjeruju Amerikancima'

Mohammad-Bagher Ghalibaf, jedan od vodećih iranskih pregovarača i predsjednik iranskog parlamenta, napisao je na platformi X da izraelski napadi na Bejrut pokazuju kako "Amerika ili nema volje ispuniti svoje obveze ili nema sposobnost to učiniti", upozorivši da bi oni mogli ugroziti završnu fazu pregovora.

Zamjenik zapovjednika zajedničkog stožera iranskih oružanih snaga, general Mohammad Jafar Asadi, poručio je: "Ovi zločini neće ostati bez odgovora." Iran inzistira da svaki mirovni sporazum mora obuhvatiti „sve fronte”, uključujući i sukob u Libanonu, gdje je Izrael pokrenuo opsežnu vojnu operaciju i zauzeo dio teritorija na jugu zemlje.

"Iranci ne vjeruju Amerikancima i nisu uvjereni da će SAD držati Izrael pod kontrolom. Mislim da Iran zapravo ne mari previše za Libanon, ali mu je stalo do Hezbollaha... a i na vlastitoj strani imaju pojedince koji ne žele sporazum", rekao je H. A. Hellyer iz londonskog instituta Royal United Services Institute. Prema navodima regionalnih dužnosnika, katarski posrednici doputovali su u nedjelju u Teheran kako bi usuglasili uvjete memoranduma o razumijevanju, koji bi trebao biti potpisan elektroničkim putem.

Što sporazum podrazumijeva?

Prema nepotvrđenim informacijama, preliminarni sporazum obvezat će Iran da ponovno omogući slobodnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac, kojim je prije rata prolazilo oko 20 posto svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom. Zauzvrat bi SAD ukinuo blokadu Irana i dopustio mu izvoz nafte, čime bi se djelomično ublažila teška gospodarska situacija u zemlji.

Memorandum, međutim, ne obuhvaća najspornija pitanja, među kojima je i iranski nuklearni program. O njima bi se trebalo pregovarati tijekom 60-dnevnog razdoblja koje bi vodilo prema sveobuhvatnijem sporazumu. Analitičari izražavaju sumnju da se tako složeni pregovori mogu zaključiti u samo dva mjeseca. Podsjećaju da je sporazum između SAD-a i Irana iz 2015. godine, kojim je ograničen iranski nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija, pregovaran gotovo deset puta dulje. "Sumnjam da će se sve ovo uspjeti dogovoriti u 60 dana", rekla je Alia Brahimi iz Atlantic Councila.

U Izraelu je nacrt sporazuma izazvao oštre reakcije. Kritičari upozoravaju da ne sadrži odredbe koje bi prisilile Iran na ograničavanje balističkog raketnog arsenala ili potpore regionalnim militantnim skupinama poput Hezbollaha. Netanyahu javno podupire Trumpa, ali se istodobno suočava s teškom izbornom kampanjom uoči izbora kasnije ove godine.

U početku sukoba

Hezbollah je 2. ožujka ispalio projektile prema Izraelu, dva dana nakon američko-izraelskog napada na Iran u kojem je ubijen vrhovni vođa Ali Khamenei. Od tada su izraelske snage produbile invaziju na Libanon više nego u bilo kojem trenutku tijekom posljednjih 25 godina. "Ovo je golemi neuspjeh. Potpuni slom. Iran je nedvojbeno izašao kao najveći pobjednik", napisao je Avi Ashkenazi u listu Maariv. Jacob Nagel, bivši Netanyahuov savjetnik za nacionalnu sigurnost, nacrt sporazuma nazvao je "velikom pogreškom".

Kritike dolaze i iz Trumpove Republikanske stranke, koja se suočava s visokim cijenama goriva i nepopularnim ratom uoči parlamentarnih izbora. Analitičari upozoravaju da će, čak i ako Hormuški tjesnac bude ponovno otvoren, oporavak svjetskog gospodarstva biti spor. Sigurna plovidba za brodove koji su ostali blokirani u tom važnom pomorskom prolazu još nije zajamčena, a infrastruktura oštećena tijekom sukoba zahtijevat će mjesece obnove.

Trump bi o razminiranju Hormuškog tjesnca trebao razgovarati na summitu skupine G7, koji počinje u ponedjeljak.