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Iran poručuje 'polako', Trump odgovara: 'Sutra potpisujemo sporazum, Hormuz se otvara'

Iran poručuje 'polako', Trump odgovara: 'Sutra potpisujemo sporazum, Hormuz se otvara'
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Foto: Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se strane dogovorile o tekstu i da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima.

13.6.2026.
19:56
Hina
Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je na društvenim mrežama poručio da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan u nedjelju i da će se Hormuški tjesnac odmah "otvoriti za sve" nakon što bude potpisan.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je ranije u subotu da su Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili okvir za mirovni sporazum nakon više od tri mjeseca rata, a očekuje se da će strane početni sporazum potpisati u sljedećih 24 sata.

Premijer Pakistana koji posreduje između dvije strane rekao je da se Pakistan priprema za elektroničko potpisivanje nakon čega će sljedeći tjedan uslijediti razgovori na tehničkoj razini.

SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se strane dogovorile o tekstu i da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima.

No ranije u subotu, glasnogovornik iranskog ministra vanjskih poslova Esmaeil Baghaei upozorio je da ne treba komentirati vrijeme potpisivanja.

„Morat ćemo pričekati i vidjeti točan datum potpisivanja memoranduma o razumijevanju, iako to neće biti sutra“, citirali su državni mediji Baghaeija.

„Mogućnost da se to dogodi u nadolazećim danima ne može se isključiti. Međutim, zbog oklijevanja druge strane, moramo biti oprezni u davanju bilo kakvih komentara o ovom procesu.“

Nije prvi put da su se dvije strane činile blizu početnog sporazuma o okončanju rata koji je započeo 28. veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran, ali Šarif je u emisiji X rekao: „Bliže smo mirovnom sporazumu nego ikad prije.“

Donald TrumpIranSporazumHormuški Tjesnac
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