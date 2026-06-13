Trump objavio snimku likvidacije: 'Brzo i smrtonosno'

Američki predsjednik Donald Trump je u petak rekao da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rusthenford Guerrero Flores, čelnik venezuelske zatvorske bande Tren de Aragua.

"Prema mojim uputama, Južno zapovjedništvo Sjedinjenih Država je zadalo brz i smrtonosan udarac kako bi uspješno eliminiralo Nina Guerrera, zloglasnog vođu Tren De Arague, jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planetu", kazao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasno u petak.

"Akcija je blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli s kojima veoma dobro surađujemo", dodao je. Trump nije precizirao gdje se točno napad odvio. Venezuelsko ministarstvo informiranja nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.

Trumpova administracija je uvela višestruke sankcije Guerreru i drugim čelnicima organizacije Tren de Aragua zbog navodnog sudjelovanja u kriminalnim aktivnostima poput krijumčarenja droge i ljudi te pranja novca.

Američki State Department je bandu označio kao inozemnu terorističku organizaciju. Trump je tvrdio da je skupina koordinirala svoje aktivnosti u SAD-u s vladom bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Trumpa administracija je navodnu vezu upotrijebila kao opravdanje za deportiranje nekih imigranata iz SAD-a u zatvor u Salvadoru. Bijela kuća, Pentagon i Južno zapovjedništvo nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.