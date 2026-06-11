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Trump: 'Otkazao sam bombardiranje Irana zakazano za večeras'

Trump: 'Otkazao sam bombardiranje Irana zakazano za večeras'
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Foto: SAUL LOEB/AFP/Profimedia

Trump je rekao da su 'razgovore i konačne točke' odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje

11.6.2026.
20:21
Hina
SAUL LOEB/AFP/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da je otkazao planirane napade na Iran, nedugo nakon što je prijetio novim bombardiranjima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na otoku Harg. 

"Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao sam planirane udare i bombardiranja Irana zakazana za večeras”, napisao je republikanac u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da su "razgovore i konačne točke” odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje.

"Pomorska blokada ostat će na snazi u punom kapacitetu sve dok ova transakcija ne bude finalizirana - vrijeme i mjesto potpisivanja bit će objavljeni uskoro”, dodao je.

Donald TrumpIranNapadSukob Na Bliskom Istoku
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