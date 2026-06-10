Iranci odgovorili na američke napade projektilima i dronovima, Trump poslao prijetnju

'NI RAT NI MIR' /

Novim napadima između Amerike i Irana, dogovor o miru je sve dalje. Donald Trump i dalje prijeti, a iz Teherana uzvraćaju istom mjerom. Iranski projektili i dronovi prema Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

Kao odgovor na američke napade na Iran. Razmjeri štete nisu jasni - ali Zaljevske zemlje su poručile da su protuzračnim obranama spriječili napade. A nakon vatre stigla je i prijetnja američkog predsjednika o mogućim napadima na elektrane i mostove.

"Iran je samo jak na riječima, ali ne i na djelima. Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV!!! Predugo su odugovlačili s pregovorima o sporazumu koji bi za njih bio izvrstan, a sada će morati platiti cijenu za to!!!", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social. Ovo je uslijedilo nakon što je iranski ministar vanjskih poslova upozorio da napadi neće ostati neodgovoreni. Više o situaciji na Bliskom istoku pogledajte u prilogu.