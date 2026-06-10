Zamijenili Zagreb Madridom: Evo zašto se mladi odlučuju na Erasmus u Španjolskoj

PET STUDENATA, PET MJESECI /

Nika, Antonio, Karla Paola, Nardi i Dominik - petorka je to koja je na pet mjeseci Zagreb zamijenila Madridom. Kao i 50 tisuća studenata koji svake godine dolaze u španjolsku prijestolnicu. Hrvatske studente posjetio je RTL-ov Rikardo Stojkovski taman pred kraj semestra kojeg će zauvijek pamtiti. U Madridu ih je dočekao drukčiji grad, s veselim ljudima, živim kafićima i glasnim ulicama. Drukčiji su i fakulteti, a madridski kampusi puni su studenata iz cijelog svijeta.

Uz skripte i kolokvije, studente su u novoj zemlji dočekali novi jezik, novi prijatelji, novi stan i novi običaji. Erasmus iskustvo godišnje doživi oko 400 tisuća studenata. U Hrvatsku na razmjenu svake godine dolazi oko 3200 studenata, dok iz Hrvatske na Erasmus odlazi njih oko 2600. Najviše ih odlazi u Španjolsku, gotovo svaki peti student. Slijede Portugal s 13 posto, Italija s 10 posto, Njemačka s 8 posto te Slovenija sa 6 posto.

Jedna međunarodna studija pokazala je da Erasmus mobilnosti povezane s Hrvatskom godišnje donose gotovo 7 milijuna eura hrvatskom BDP-u, što je ekvivalent oko 200 radnih mjesta i više od 3 milijuna eura fiskalnih prihoda. Više o iskustvu ove petorke pogledajte u prilogu RTL Direkta.

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