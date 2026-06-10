Vatrogasni zapovjednik o požaru u tvrtki Prostoria: 'Intervencija je vrlo složena'

VATRA IZVAN KONTROLE /

Veliki požar buknuo je u postrojenju zagorske tvrtke 'Prostoria' u srijedu poslijepodne. Na terenu uživo požar prati reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić, koja donosi najnovije detalje. "Vatrogasci još nisu stavili požar pod kontrolu. Dolazi sve više ljudi, a u ovim trenucima stigao je i krapinsko-zagorski župan. Policija blokira prilaze i nitko ne smije prići".

U razgovoru sa zapovjednikom Zagorske javne vatrogasne postrojbe Draženom Sinkovićem doznala je da je trenutačno na terenu oko 70 vatrogasaca.

"Zbog zahtjevnosti samog požara, s obzirom na to da se tvrtka bavi proizvodnjom namještaja i madraca, intervencija je vrlo složena. Do 19 sati vatrogasci su se već dva sata borili s vatrom i ne možemo reći da je požar pod kontrolom. Srećom, nema ozlijeđenih", rekao je zapovjednik.