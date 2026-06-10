Hrvati otkrili što misle o izjavi Sandre Benčić: 'Sad se pravimo fini'

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić u Rijeci je komentirala svoj rječnik tijekom izlaska sa sjednice saborskog Odbora za Ustav. Izgovorila je riječ 'stoka', upućenu zastupnicima HDZ-a.

Benčić je potvrdila da je izgovorila spornu riječ, navodeći kako se ona odnosila na HDZ te da je reakcija bila posljedica, kako tvrdi, načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Ističe kako se neće ispričati i da ju je razljutilo što su kasno poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda.

Izjava Sandre Benčić izazvala je niz reakcija, kako u HDZ-u tako i kod oporbe. Zbog takvog rječnika HDZ proziva dio oporbe da joj daje podršku.

"Volim srčane žene u politici. U SDP-u su to Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Irena Dragić, Ivana Marković. I Sandra je srčana žena, jer bez srca i emocije nema ni politike", komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Imamo jednu saborsku zastupnicu, mučenicu na pragu svetosti, a to je gospođa Benčić. I imamo jednog novog stručnjaka za graditeljstvo i građevinu koji inače doktor ekonomije sada i doktor građevine, Siniša Hajdaš Dončić, koji je konstatirao da je koalicija čvrsta kao armirani beton uz aditiv. Sad ne znam je li taj aditiv zagorski škropec ili zagorski gemišt", komentirao je Ivan Malenica (HDZ).

Prelaze li političari prag pristojnosti?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo vas: "Prelaze li političari prag pristojnosti u javnom nastupu."

Ovo su neki od vaših odgovora:

"Lako za riječi, djela su problem", rekla je Ivana Jerković Knežević.

"Prelaze svi prag pristojnosti. Svi bi trebali ići na edukaciju dobrog ponašanja, ili ne mogu biti političari", kaže Branka Brkić.

"Budimo iskreni, što sve izgovorimo doma pred TV-om kada su političari u pitanju ali nas nitko ne čuje, a sad se pravimo fini", kaže Darija Kozarić.

"Na našoj političkoj sceni odavno su ga prešli, nažalost već nam je to postalo uobičajeno", kaže Josipa Rožaj.

"Nisu ga nikad ni imali. Nekulturni i daju loš primjer, a svi intelektualci", kaže Mara Nosić.

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