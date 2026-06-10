Ranko Ostojić spustio HDZ-u kao nikad prije: 'Bolje 'stoko', nego...'

Bivši ministar unutarnjih poslova, SDP-ov saborski zastupnik Ranko Ostojić na svom je Facebook profilu kratko prokomentirao polemiku između HDZ-a i Sandre Benčić iz platforme Možemo.

"Bolje 'stoko' nego 'lipa' i radosti'", zapisao je SDP-ovac referirajući se na HDZ-ovu snimku na kojoj je Sandra Benčić u trenutku izlaska iz kadra izgovorila riječ "stoka". Ostojićeva objava ubrzo je prikupila više od tisuću lajkova i gotovo 400 komentara.

Podsjetimo, uz objavu snimke iz HDZ-a su u utotak napisali: "Stoka! - tako je S. Benčić u Saboru RH nazvala Ivana Malenicu, bivšeg dekana Veleučilišta u Šibeniku, i ostale koleg(ic)e iz parlamentarne većine. Progresivna, kulturna, moderna, suptilna, obrazovana, uključiva i tolerantna. Vrsna pravnica & ekonomska znalkinja. Takve su vam možemosice. Gdje bi im bio kraj još da pokažu diplomu nakon 20 godina studiranja!", stoji u objavi HDZ-a.

Benčić: Slušam ministricu koja kaže da nikad nije bila kod doktora

Benčić HDZ-u nije ostala dužna. Objavila je podulji post na Facebooku. "Vidim da je HDZ upregnuo sve svoje kanale kako bi danima vrtio vijest da sam danas, odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, promrmljala sebi u bradu: "stoko". Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ.

Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro. Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu.

U tom trenutku osjećala sam se onako kako se mnogi građani osjećaju svaki dan kada ih se manipulira, podcjenjuje i kada se nad njima demonstrira politička sila.

Jer kao i vi, slušam ministra koji kaže da inflaciju nije ni osjetio ili ministricu koja kaže da nikad nije bila kod doktora. Slušam ju kako tvrdi da nema lista čekanja, dok ljudi mjesecima čekaju pretrage", piše Benčić

'Sve mi se skupilo u jednoj riječi'

Saborska zastupnica platforme Možemo u obrazloženju svojih riječi upućenih HDZ-u dotaknula se i goruće inflacije.

"Slušam HDZ-ovce kako govore da su za rast cijena navodno krivi učitelji, liječnici, vatrogasci, drugi radnici javnog sektora, obrtnici, paušalci ili ljudi koji primaju socijalnu pomoć - samo nikada oni koji godinama vode državu.

I da, sve mi se to danas skupilo u jednoj riječi. Sigurna sam da će mnogi HDZ-ovci sada danima govoriti o neprimjerenosti tog izraza. To im je i cilj - da raspravljamo o jednoj riječi, a ne o tome kako se donose odluke, kako funkcioniraju institucije i zašto građani imaju sve manje povjerenja u njih.

Žao mi je ako su drugi ljudi to morali čuti. Ali ne mislim da najveći problem hrvatske politike danas leži u toj jednoj riječi. Ne pristajem na igru uglađenog smješkanja dok se zarobljavaju institucije, dok se građanima vrijeđa inteligencija i dok se od svih očekuje da šutke klimaju glavom.

Ne pristajem na politiku u kojoj je veći problem riječ izgovorena u frustraciji nego sustav koji tu frustraciju svakodnevno proizvodi", stoji u njezinoj objavi.