Žestoke reakcije nakon Ostojićeve objave o Drnišu: 'Najgore lešinarenje u povijesti Sabora!'

Zastupnici vladajuće većine žestoko su u srijedu u Hrvatskom saboru reagirali na objavu Ranka Ostojića (SDP), koji je dan ranije napisao kako je "ova država u subotu ubila dječaka iz Drniša" te da smo "svi mi krivi, a najviše oni koji su zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali oružje".

Nakon što je Ostojić tijekom rasprave završio svoje izlaganje na temu izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu, nekoliko je zastupnika podiglo povredu poslovnika. Započeo je HDZ-ov Ante Sanader, koji je poručio kako "Ostojić, koji je bio kad su se u Hrvatskoj događala najveća ubojstva, sada proziva ministra".

"Besprizorno lešinari na smrti mladića i proziva veliki dio hrvatskog naroda. On želi Jugoslaviju, što je njegova želja, a izgubio je sve izbore", naveo je Sanader.

'Najgore lešinarenje u povijesti Hrvatskog sabora'

Prozivku je potom uputio i Hrvoje Zekanović (HDS), koji je ranije u više navrata, unatoč opomenama predsjedavajućeg Željka Reinera, dobacivao iz klupe tijekom Ostojićevog govora. "Da kolega Ostojić nema veze s mozgom dokazao je i danas, kad je čitao pripremu za krivi zakon. A to što kolega Ostojić izjavljuje u medijima je dno dna, najgore lešinarenje u povijesti Hrvatskog sabora i hrvatske politike. Sramite se Ostoja Rankoviću!", poručio je Zekanović.

Ostojić je na to ustvrdio kako je naviknut na uvrede u Saboru, ali "da to više govori o onome tko govori, nego što je zapravo izrečeno".

Javio se zatim i Nikola Mažar (HDZ): "Vi ste prozvali sve birače da su repetirali pištolj vezanu za tragediju u Drnišu. Vi koji ste bili ravnatelj policije kada je monstrum iz Drniša osuđen na 12 godina, vi koji ste bili na čelu MUP-a kada ste ga oslobodili i vi koji ste bili ministar koji je presudio Darku Pajčiću, pokojnom hrvatskom branitelju. Što ste vi radili? Vi ste više od repetiranja radili!"

"Ne znam o čemu je rasprava. Je li to rasprava o onome što sam ja napisao na Facebooku ili razgovor o tome koje sam primjedbe u ime Kluba dao vezano za zakon. Navikao sam na ove uvrede, nije to sporno", kazao je Ostojić, nakon čega se ponovno oglasio Zekanović.

"Drago mi je da je kolega priznao da nema pojma o čemu govori. Jer je govorio o Zakonu o sudskim pristojbama, a zakon je o odvjetništvu. Dokazao je da nema veze s mozgom i to ga možda djelomično abolira za katastrofalne, besprizorne i neljudske izjave", poručio je HDS-ov zastupnik.

