TRAGEDIJA POTRESLA HRVATSKU /

Minuta šutnje u Saboru u počast ubijenom maturantu Luki iz Drniša: 'Da se ne ponovi'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnici su minutom šutnje odali počast ubijenom mladiću na inicijativu Mostova Mire Bulja

19.5.2026.
10:38
Hina
Patrik Macek/PIXSELL
Hrvatski sabor u utorak je minutom šutnjom odao počast 19-godišnjem mladiću Luki Milovcu, maturantu iz Drniša, koji je ubijen dok je dostavljao pizzu, a za što je osumnjičen i nakon bijega uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić

"Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima i u spomen na našeg Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude, i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje", kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

Foto: Screenshot/YouTube

"Ovo je tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku i da se nikad više ne ponovi ništa slično", rekao je Bulj. 

Policija je u noći na ponedjeljak uhitila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23,05 sati pucanjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti pizzu.

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
