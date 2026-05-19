Minuta šutnje u Saboru u počast ubijenom maturantu Luki iz Drniša: 'Da se ne ponovi'
Zastupnici su minutom šutnje odali počast ubijenom mladiću na inicijativu Mostova Mire Bulja
Hrvatski sabor u utorak je minutom šutnjom odao počast 19-godišnjem mladiću Luki Milovcu, maturantu iz Drniša, koji je ubijen dok je dostavljao pizzu, a za što je osumnjičen i nakon bijega uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić.
"Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima i u spomen na našeg Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude, i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje", kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
"Ovo je tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku i da se nikad više ne ponovi ništa slično", rekao je Bulj.
Policija je u noći na ponedjeljak uhitila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23,05 sati pucanjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti pizzu.
Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao.