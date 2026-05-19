Minuta šutnje u Saboru u počast ubijenom maturantu Luki iz Drniša: 'Da se ne ponovi'

Hrvatski sabor u utorak je minutom šutnjom odao počast 19-godišnjem mladiću Luki Milovcu, maturantu iz Drniša, koji je ubijen dok je dostavljao pizzu, a za što je osumnjičen i nakon bijega uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić.

"Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima i u spomen na našeg Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude, i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje", kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Foto: Screenshot/YouTube

Zastupnici su minutom šutnje odali počast ubijenom mladiću na inicijativu Mostova Mire Bulja.

"Ovo je tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku i da se nikad više ne ponovi ništa slično", rekao je Bulj.

Policija je u noći na ponedjeljak uhitila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23,05 sati pucanjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti pizzu.

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao.