Avangarda: Istinita priča o vizionaru koji je žrtvovao sve za carstvo

Serija istražuje kako je kontroverzni poduzetnik transformirao naslijeđeno industrijsko carstvo u modernu telekomunikacijsku silu, istovremeno plaćajući visoku osobnu cijenu.

Tko je bio Jan Stenbeck?

Jan Stenbeck bio je nasljednik bogate švedske obitelji i vlasnik Kinnevika, konglomerata temeljenog na teškoj industriji. Nakon karijere na Wall Streetu, obiteljska tragedija vraća ga u Švedsku na čelo tvrtke. Umjesto da nastavi obiteljskim putem, pokreće radikalne promjene koje su stvorile polarizirajuće nasljeđe. Za jedne je bio 'spasitelj koji je Švedsku izvukao iz dosade sedamdesetih', a za druge 'vrag koji je uništio sve pred sobom', objašnjava scenarist Alex Haridi. Otpuštajući tisuće radnika u tradicionalnim industrijama, ali istovremeno otvarajući vrata modernom kapitalizmu, zauvijek je promijenio lice švedskog gospodarstva.

Od čelika do satelita

Njegova poslovna filozofija bila je jednostavna: 'Tehnologija pobjeđuje politiku'. S tom idejom srušio je državni monopol na telefoniju osnivanjem tvrtke Tele2. Zatim je pokrenuo TV3, prvu komercijalnu TV postaju u Skandinaviji, koja je emitirala iz Londona kako bi zaobišla švedske zakone. Njegovi potezi nisu samo preoblikovali nordijsko tržište, već su utjecali i na globalne igrače. Pokretačka snaga mnogih odluka, otkriva Haridi, bio je dječji sukob sa sestrom. 'Gotovo kao da se dvoje djece u pješčaniku svađa oko lopatice, a ta je svađa oblikovala društvo u kojem danas živimo.'

'Avangarda' je više od biografije; to je grčka tragedija smještena u korporativni svijet. Priča o vizionaru koji je donio budućnost, ali u njoj ostao sam. Serija je već postigla globalni uspjeh, s distribucijom od SAD-a do Latinske Amerike, dokazujući da priče o ambiciji, moći i posljedicama nemaju granica.