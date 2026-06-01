FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKO STE PROPUSTILI /

Od Varaždina i Koprivnice do Beograda: Bili smo svugdje, a Šimunić je došao u 'Maksanov korner'

U specijalu Net.hr-a 'Ako ste propustili' donosimo presjek najvažnijih ekskuzivnih tekstova koji su objavljeni na portalu prošloga tjedna

1.6.2026.
9:18
Roko Silov
Josip Mikacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Kako su se prvenstva bližila kraju, tako se i fokus prebacivao na analize sezone, reprezentativni nogomet i druge sportove.

U napetom vikendu iza nas, koji je uključivao spektakularni FNC 31 u Beogradu, otvaranje (i kraj puta) na Europskom prvenstvu do 17 godina te finale Lige prvaka, bilo je svega, a mi vam donosimo presjek ekskluzivnih tekstova naših novinara.

Vehmir Džakmić

Naš je Vehmir otvorio tjedan razgovorom s MMA legendom Ivicom Truščekom, koji je najavio spektakularni FNC 31 u Beogradu. Fokus je Vehmiru potom ostao na najvećem FNC-u do sada pa je, prije puta u srpsku prijestolnicu, razgovarao i s Filipom Majićem, trenerom Đanija Barbira. Vehmir Džakmić najavio je u razgovoru za Net.hr FNC 31, te objasnio zašto je FNC 31 najveći FNC-ov event ikad. 

Dan uoči samog eventa Vehmir je bio i na vaganju, gdje su mu najveće zvijezde regionalne scene otkrile što očekuju od 31. izdanja FNC-a, koji je ispratio u cijelosti s terena i nakon kraja opisao u opsežnom tekstu.

Dominik Franculić

Dominik je tjedan otvorio razgovorom s legendom Dinama Slavkom Ištvanićem, koji tvrdi kako u Dinamu kasne s isplatom njegove plaće još iz 90-ih. Potom je ostao u sferi hrvatskog klupskog nogometa i otišao na ceremoniju dodjele nagrada u SHNL-u, gdje je imao priliku razgovarati s trenerima Tomislavom Radotićem, Nikolom Šafarićem i Marijom Carevićem te igračima Frankom Kolićem, Antom Orečem i Lukom Stojkovićem.

U nastavku tjedna Dominik je razgovarao i s Brunom Stergarom, koji je najavio drift-spektakl u Zaprešiću, prije nego što je sve zaključio razgovorom s Danielom Šarićem i analizom utakmice hrvatske reprezentacije do 17 godina protiv Estonije.

Maj Gašparac

Maj je proteklog tjedna razgovarao s Draženom Besekom, koji je novinaru našeg portala otkrio ključan detalj u porazu hrvatske reprezentacije do 17 godina protiv vršnjaka iz Belgije na otvaranju Europskog prvenstva u Estoniji.

Krešimir Kokić

U prošlom su tjednu svi bili fokusirani na budućnost, bilo na pomladak Vatrenih ili na iščekivanje FNC-ova spektakla u Beogradu i finala Lige prvaka. No naš se Krešo pobrinuo da i ljubitelji povijesti imaju što čitati te se vratio u 1994. godinu kako bi podsjetio na prvi Mundijal igran na tlu SAD-a.

Silvijo Maksan

Naš je Silvijo tjedan otvorio razgovorom s izbornikom Marijanom Budimirom i bivšim reprezentativcem Danijelom Šarićem uoči otvaranja Europskog prvenstva do 17 godina. Nakon toga potvrdio je veliki transfer Marka Mamića, prije nego što je u "eter" pustio tri "bombe" – ekskluzivne intervjue s Mariom Gregurinom i Nikolom Šafarićem, koji su Silvija ugostili u prostorijama Slaven Belupa, odnosno Varaždina, te Joeom Šimunićem, predsjednikom novog prvoligaša Rudeša, koji je bio gost u studiju Maksanova kornera.

Također je uoči utakmice s Estonijom razgovarao s Jerkom Lekom, da bi tjedan zatvorio razgovorom s Danijelom Šarićem, koji je voditelju Maksanova kornera otkrio dobre i loše strane pobjede nad Španjolcima.

Tonko Medvedec

Tonko Medvedec donio vam je pet zaključaka Velike nagrade Kanade, u kojoj je nakon velike drame ponovno slavio sjajni Kimi Antonelli.

Roko Silov

Roko je tjedan otvorio novom pričom iz serijala Net.hr-a "Karijera nakon karijere“, u kojoj je „ugostio“ legendarnog Japanca Hidetoshija Nakatu, prije nego što je napisao zaključke pobjede mini Vatrenih nad domaćinom Europskog prvenstva do 17 godina, Estonijom. U nastavku tjedna prisjetio se drame uoči SP-a 1974., da bi potom analizirao grupnu fazu uoči posljednjeg kola prvenstva u Estoniji. Tjedan je zaključio razgovorom s Marinom Vukelićem, koji je našem novinaru otkrio što očekivati od Donut Drifta 09.

Ako Ste PropustiliFnc 31Donut DriftHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike