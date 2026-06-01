Od Varaždina i Koprivnice do Beograda: Bili smo svugdje, a Šimunić je došao u 'Maksanov korner'

Kako su se prvenstva bližila kraju, tako se i fokus prebacivao na analize sezone, reprezentativni nogomet i druge sportove.

U napetom vikendu iza nas, koji je uključivao spektakularni FNC 31 u Beogradu, otvaranje (i kraj puta) na Europskom prvenstvu do 17 godina te finale Lige prvaka, bilo je svega, a mi vam donosimo presjek ekskluzivnih tekstova naših novinara.

Naš je Vehmir otvorio tjedan razgovorom s MMA legendom Ivicom Truščekom, koji je najavio spektakularni FNC 31 u Beogradu. Fokus je Vehmiru potom ostao na najvećem FNC-u do sada pa je, prije puta u srpsku prijestolnicu, razgovarao i s Filipom Majićem, trenerom Đanija Barbira. Vehmir Džakmić najavio je u razgovoru za Net.hr FNC 31, te objasnio zašto je FNC 31 najveći FNC-ov event ikad.

Dan uoči samog eventa Vehmir je bio i na vaganju, gdje su mu najveće zvijezde regionalne scene otkrile što očekuju od 31. izdanja FNC-a, koji je ispratio u cijelosti s terena i nakon kraja opisao u opsežnom tekstu.

Dominik je tjedan otvorio razgovorom s legendom Dinama Slavkom Ištvanićem, koji tvrdi kako u Dinamu kasne s isplatom njegove plaće još iz 90-ih. Potom je ostao u sferi hrvatskog klupskog nogometa i otišao na ceremoniju dodjele nagrada u SHNL-u, gdje je imao priliku razgovarati s trenerima Tomislavom Radotićem, Nikolom Šafarićem i Marijom Carevićem te igračima Frankom Kolićem, Antom Orečem i Lukom Stojkovićem.

U nastavku tjedna Dominik je razgovarao i s Brunom Stergarom, koji je najavio drift-spektakl u Zaprešiću, prije nego što je sve zaključio razgovorom s Danielom Šarićem i analizom utakmice hrvatske reprezentacije do 17 godina protiv Estonije.

Maj je proteklog tjedna razgovarao s Draženom Besekom, koji je novinaru našeg portala otkrio ključan detalj u porazu hrvatske reprezentacije do 17 godina protiv vršnjaka iz Belgije na otvaranju Europskog prvenstva u Estoniji.

U prošlom su tjednu svi bili fokusirani na budućnost, bilo na pomladak Vatrenih ili na iščekivanje FNC-ova spektakla u Beogradu i finala Lige prvaka. No naš se Krešo pobrinuo da i ljubitelji povijesti imaju što čitati te se vratio u 1994. godinu kako bi podsjetio na prvi Mundijal igran na tlu SAD-a.

Naš je Silvijo tjedan otvorio razgovorom s izbornikom Marijanom Budimirom i bivšim reprezentativcem Danijelom Šarićem uoči otvaranja Europskog prvenstva do 17 godina. Nakon toga potvrdio je veliki transfer Marka Mamića, prije nego što je u "eter" pustio tri "bombe" – ekskluzivne intervjue s Mariom Gregurinom i Nikolom Šafarićem, koji su Silvija ugostili u prostorijama Slaven Belupa, odnosno Varaždina, te Joeom Šimunićem, predsjednikom novog prvoligaša Rudeša, koji je bio gost u studiju Maksanova kornera.

Također je uoči utakmice s Estonijom razgovarao s Jerkom Lekom, da bi tjedan zatvorio razgovorom s Danijelom Šarićem, koji je voditelju Maksanova kornera otkrio dobre i loše strane pobjede nad Španjolcima.

Tonko Medvedec donio vam je pet zaključaka Velike nagrade Kanade, u kojoj je nakon velike drame ponovno slavio sjajni Kimi Antonelli.

Roko je tjedan otvorio novom pričom iz serijala Net.hr-a "Karijera nakon karijere“, u kojoj je „ugostio“ legendarnog Japanca Hidetoshija Nakatu, prije nego što je napisao zaključke pobjede mini Vatrenih nad domaćinom Europskog prvenstva do 17 godina, Estonijom. U nastavku tjedna prisjetio se drame uoči SP-a 1974., da bi potom analizirao grupnu fazu uoči posljednjeg kola prvenstva u Estoniji. Tjedan je zaključio razgovorom s Marinom Vukelićem, koji je našem novinaru otkrio što očekivati od Donut Drifta 09.