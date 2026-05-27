DOZNAJEMO /

Elitni hrvatski reprezentativac dolazi u RK Zagreb? 'Ta mogućnost itekako postoji'

Elitni hrvatski reprezentativac dolazi u RK Zagreb? 'Ta mogućnost itekako postoji'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

RK Zagreb želi dovesti Marka Mamića

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
27.5.2026.
10:54
Sanjin Strukic/PIXSELL
Marko Mamić, hrvatski rukometni reprezentativac, bitan adut u proslavljenoj hrvatskoj 5-1 obrani kao istureni prednji, razgovarao je s RK Zagreb oko prelaska iz Leipziga u redove vječnog rukometnog hrvatskog prvaka. Portal Net.hr doznao je to od dobro obaviještenog izvora. Dolazi li stvarno Marko Mamić u Zagreb?

"Ta mogućnost itekako postoji", tvrdi nam izvor. 

O čemu se točno radi? Dakle, ljudi iz RK Zagreb razgovarali su s Markom Mamićem, pregovarali s njim, a Marko je imao varijantu ako njegov Leipzig ispadne iz njemačke rukometne Bundeslige, a Leipzig će najvjerojatnije ispasti jer je posljednji na ljestvici s 13 osvojenih bodova, da će otići iz kluba. Marko Mamić ima, doduše, ponude iz Njemačke i to od dosta klubova, pa je u procesu (bio?!) vaganja dolaska u Zagreb. 

Foto: Jan Kirschner/imago sportfotodienst/Profimedia

E sad, hoće li se predstavnici RK Zagreb dogovoriti s Markom Mamićem, jesu li se i dogovorili, to nam u ovom trenutku nije poznato. No, ono što je istina i što stoji je da RK Zagreb i Marko Mamić imaju kontakta i RK Zagreb ozbiljno radi na priči da Marko Mamić dođe u RK Zagreb. U 11.00 RK Zagreb ima pressicu na kojoj možda i nešto doznamo na ovu temu. Podsjetimo, RK Zagreb ozbiljno se bacio na posao s pojačanjima za sljedeću sezonu. 

Podsjetimo, RK Zagreb ozbiljno se preslaguje za sljedeću sezonu. Luka Lovre Klarica odradio je posljednji trening s RK Zagreb, a Jakov Gojun ide u zasluženu igračku mirovinu. Za RK Zagreb igrat će sljedeće sezone Kastelic, Barbušinskas, Ćeško, Raužan, Abdou, Nikolić, Kalaraš i Manuel Štrlek. Najavljen i poznati rukometni trener Hrvoje Horvat koji momčad preuzima 1 srpnja. Još tijekom sezone došao je iskusni egipatski reprezentativac Abdelrahman Abdou iz redova jakog Paris Saint - Germaina. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
