Elitni hrvatski reprezentativac dolazi u RK Zagreb? 'Ta mogućnost itekako postoji'

Marko Mamić, hrvatski rukometni reprezentativac, bitan adut u proslavljenoj hrvatskoj 5-1 obrani kao istureni prednji, razgovarao je s RK Zagreb oko prelaska iz Leipziga u redove vječnog rukometnog hrvatskog prvaka. Portal Net.hr doznao je to od dobro obaviještenog izvora. Dolazi li stvarno Marko Mamić u Zagreb?

"Ta mogućnost itekako postoji", tvrdi nam izvor.

O čemu se točno radi? Dakle, ljudi iz RK Zagreb razgovarali su s Markom Mamićem, pregovarali s njim, a Marko je imao varijantu ako njegov Leipzig ispadne iz njemačke rukometne Bundeslige, a Leipzig će najvjerojatnije ispasti jer je posljednji na ljestvici s 13 osvojenih bodova, da će otići iz kluba. Marko Mamić ima, doduše, ponude iz Njemačke i to od dosta klubova, pa je u procesu (bio?!) vaganja dolaska u Zagreb.

E sad, hoće li se predstavnici RK Zagreb dogovoriti s Markom Mamićem, jesu li se i dogovorili, to nam u ovom trenutku nije poznato. No, ono što je istina i što stoji je da RK Zagreb i Marko Mamić imaju kontakta i RK Zagreb ozbiljno radi na priči da Marko Mamić dođe u RK Zagreb. U 11.00 RK Zagreb ima pressicu na kojoj možda i nešto doznamo na ovu temu. Podsjetimo, RK Zagreb ozbiljno se bacio na posao s pojačanjima za sljedeću sezonu.

Luka Lovre Klarica odradio je posljednji trening s RK Zagreb, a Jakov Gojun ide u zasluženu igračku mirovinu. Za RK Zagreb igrat će sljedeće sezone Kastelic, Barbušinskas, Ćeško, Raužan, Abdou, Nikolić, Kalaraš i Manuel Štrlek. Najavljen i poznati rukometni trener Hrvoje Horvat koji momčad preuzima 1 srpnja. Još tijekom sezone došao je iskusni egipatski reprezentativac Abdelrahman Abdou iz redova jakog Paris Saint - Germaina.