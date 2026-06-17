Deschamps nakon visoke pobjede nad Senegalom: 'Bilo je frustracija na početku dvoboja'

Bili smo zabrinuti tijekom utakmice, ali je kraj dvoboja donio olakšanje, izjavio je Didier Deschamps, izbornik francuske nogometne reprezentacije koja je SP otvorila pobjedom 3-1 protiv Senegala, u okviru skupine I.

„Ono što je Barcola danas napravio na travnjaku to nam trebaju svi donijeti na prvenstvu. Kada ste na klupi i uđete u igru nešto morate promijeniti i donijeti nešto dobro. To nam treba. Bilo je kod nas frustracija na početku dvoboja i tijekom prvog dijela. Potom smo promijenili pozicije Dembelea i Olisea što nam je donijelo puno više slobode u igri. To je također promijenilo susret“, rekao je francuski izbornik.

Dva gola na susretu je postigao Kylian Mbappe čime je postao najbolji strijelac u povijesti francuske reprezentacije. Na njegovom kontu je sada 58 golova.

„Ova pobjeda nije presudna, ali je svakako uvijek lijepo pobijediti na startu. Sretni smo jer smo nadigrali jaku reprezentaciju Senegala“, dodao je Deschamps, dok je senegalski vratar Edouard Mendy morao priznati.

„Nismo na pravi način sproveli našu igru na terenu, ali to je možda i normalno jer sastav Francuske puca od talenta. Svaka i mala njihova šansa je ogromna opasnost za suparnika. Mi smo bili tromi, čak i u prvom poluvremenu. Znali smo da u nastavku moramo biti bolji, podići razinu igru i konkretnije krenuti prema naprijed. U određenim trenucima to smo i uspjeli, ali bilo je premalo“, rekao je vratar Senegala.