Haaland nakon pobjede Norveške u povratničkom nastupu na SP-u: 'Očekivano'

Nadam se da svi norveški navijači slave nakon ove pobjede, bile su riječi Erlinga Haalanda koji je s dva pogotka vodio norveške nogometaše do 4-1 pobjede protiv Iraka u ogledu prvog kola skupine I na Svjetskom prvenstvu.

„Očekivali smo pobjedu i srećom smo je ostvarili. Znam da će sada svi u Norveškoj biti sretni i neka naši navijači slave ova tri boda“, kratko je rekao Haaland nakon utakmice u kojoj je u 29. minuti zabio prvi pogodak na susretu, dok je u 43. iskoristio veliku pogrešku suparničke obrane i bio strijelac za 2-1.

Irak je u prvom poluvremenu bio ravnopravan te je pritom propustio nekoliko odličnih prilika. Kako se utakmica bližila kraju tako su Iračani posustajali i ostajali bez snage.

„I dalje razmišljamo da nas tri boda vode u drugi krug, a ispred sebe imamo dvije utakmice. Nije lijepo izgubiti, ali ovaj poraz nas neće obeshrabriti. U nekim dijelovima dvoboja smo stvarno igrali izuzetno dobro, ali kobne su bile neke pogreške. Ne smiju nam se događati situacije kao kod drugog primljenog gola“, komentirao je izbornik Iraka, australski strateg Graham Arnold.