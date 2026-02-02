Evo zašto Mamić nije bio na dočeku

NET I VOYO /
Sigurdssonov 'specijalist za obranu' nije bio s ostatkom momčadi zbog viroze koja je posljednjih nekoliko dana bila prisutna među našim reprezentativcima.
Na velikom dočeku hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića bili su svi involvirani u osvajanje bronce osim Marka Mamića.
Naime, "specijalist za obranu" Dagura Sigurdssona nije bio s ostatkom svojih suigrača zbog viroze koja je posljednjih nekoliko dana bila prisutna među našim reprezentativcima. Tako je Mamić ostao u hotelu dok su njegovi suigrači slavili na trgu zajedno s navijačima i Markom Perkovićem Thompsonom.
