Evo zašto Mamić nije bio na dočeku

Na velikom dočeku hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića bili su svi involvirani u osvajanje bronce osim Marka Mamića.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, "specijalist za obranu" Dagura Sigurdssona nije bio s ostatkom svojih suigrača zbog viroze koja je posljednjih nekoliko dana bila prisutna među našim reprezentativcima. Tako je Mamić ostao u hotelu dok su njegovi suigrači slavili na trgu zajedno s navijačima i Markom Perkovićem Thompsonom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj čovjek je neodoljiv: Klapa Daguru prepjevala Dalmatinac sam, a on uzeo gitaru u ruke i razvalio