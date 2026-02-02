FREEMAIL
OSTAO U HOTELU /

Evo zašto Mamić nije bio na dočeku

Evo zašto Mamić nije bio na dočeku
Foto: Jan Kirschner/imago Sportfotodienst/profimedia

Sigurdssonov 'specijalist za obranu' nije bio s ostatkom momčadi zbog viroze koja je posljednjih nekoliko dana bila prisutna među našim reprezentativcima.

2.2.2026.
23:24
Sportski.net
Jan Kirschner/imago Sportfotodienst/profimedia
Na velikom dočeku hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića bili su svi involvirani u osvajanje bronce osim Marka Mamića.

Naime, "specijalist za obranu" Dagura Sigurdssona nije bio s ostatkom svojih suigrača zbog viroze koja je posljednjih nekoliko dana bila prisutna među našim reprezentativcima. Tako je Mamić ostao u hotelu dok su njegovi suigrači slavili na trgu zajedno s navijačima i Markom Perkovićem Thompsonom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj čovjek je neodoljiv: Klapa Daguru prepjevala Dalmatinac sam, a on uzeo gitaru u ruke i razvalio

Marko MamićEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDoček Rukometaša
