Iskusni pilot: 'Jet lag se ne odnosi samo na spavanje. Riječ je i o mišićima...'

Svatko tko redovito putuje na duge relacije dobro poznaje osjećaj iscrpljenosti i dezorijentiranosti koji donosi jet lag. Iako su prekooceanska putovanja od kasnih sedamdesetih godina postala znatno pristupačnija, danak koji uzimaju na našem tijelu ostao je nepromijenjen.

Jet lag, odnosno bolest putovanja, proizlazi iz nekoliko čimbenika, uključujući i kabinsko okruženje siromašno kisikom u zrakoplovima, no glavni krivac je nagla promjena vremenskih zona. Unutarnji sat tijela jednostavno se ne može dovoljno brzo prilagoditi, zbog čega putnici često pate od poremećaja spavanja i probavnih smetnji.

Najgori je let prema istoku

Putovanje prema istoku može izazvati posebno težak oblik jet laga, a osobe starije od 60 godina općenito ga teže podnose od mlađih putnika. Mnogi iskusni putnici imaju svoja rješenja, poput melatonina ili jake kave, no najbolji savjeti o borbi protiv ovog neugodnog stanja dolaze od onih kojima je letenje posao, samog osoblja zrakoplovnih kompanija.

Alfonso de Bertodano, kapetan zrakoplova s 35 godina iskustva, ima jednostavnu i dokazanu strategiju za borbu protiv jet laga. Njegov pristup ovisi o tome koliko dugo planira ostati na destinaciji.

Trik za kratka putovanja

Za kraće boravke od dva ili tri dana, Alfonso primjenjuje metodu minimalne prilagodbe. Kako je objasnio za Mundo Deportivo, ključ je u tome da što manje mijenja svoj uhodani ritam.

"Stvarnost je takva da pokušavam što manje mijenjati svoj raspored. Ako na odredište stignem u osam sati navečer, što je dva ujutro u Španjolskoj, odmah idem u krevet. Ne izlazim na večeru niti na piće", objašnjava Alfonso, kojem su odmor i bistrina ključni za posao, piše Mirror.

"Postavim si odbrojavanje od sedam ili osam sati i ustajem u to vrijeme, bez obzira na to koliko je sati u zemlji u kojoj se nalazim. Na taj način održavam svoj španjolski raspored. Jer jet lag se ne odnosi samo na spavanje. Riječ je o tonusu mišića, o probavnom traktu... Nije isto hraniti tijelo u tri ujutro ili u deset ili jedanaest navečer", dodaje.

Ključ za duži boravak je u druženju

Međutim, za duže boravke, tajna pobjede nad jet lagom leži u što bržoj prilagodbi lokalnom ritmu, a najbolji način za to je druženje s lokalnim stanovništvom.

"Idealno je biti s ljudima koji doručkuju, ručaju ili večeraju u svoje uobičajeno vrijeme. Dok ste s njima, održavate neuronsku aktivnost, aktivnost mozga i tonus mišića", savjetuje iskusni pilot. "Prilagodit ćete se mnogo brže nego da to pokušavate sami. A kad se vratite, vrijedi potpuno isto pravilo".

"Zato po povratku možda odspavam kratko, ali odmah postavim alarm da se probudim i nastavim sa svojim svakodnevnim životom", objašnjava kapetan.

Na kraju, sve se svodi na disciplinu. "Naporno je, ali naviknete tijelo da tako funkcionira. U konačnici, morate kontrolirati svoje tijelo, jer ako dopustite da ono kontrolira vas, jet lag ćete liječiti šest dana umjesto 24 ili 48 sati", zaključuje Alfonso.

