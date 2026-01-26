Loša vijest za putnike: Ryanair podiže cijene, poznato i za koliko...

Irski niskotarifni zračni prijevoznik Ryanair korigirao je svoje prognoze za tekuću fiskalnu godinu, najavljujući veći rast cijena karata nego što se prvotno očekivalo.

Putnici će se suočiti s poskupljenjima koja bi mogla dosegnuti i do devet posto, što je značajan porast u odnosu na ranije predviđenih sedam posto iz studenog prošle godine. Glavni razlog za ovu promjenu leži u iznimno jakoj potražnji koja ne jenjava, a koja kompaniji omogućuje optimističnije financijske projekcije unatoč nekim operativnim izazovima, prenosi BBC.

Foto: Profimedia

Potražnja ključni pokretač rasta

Uprava Ryanaira pojasnila je kako je odluka o podizanju procjene rasta cijena izravna posljedica velikog interesa putnika, posebno vidljivog tijekom ključnih razdoblja putovanja. Rezervacije za školske praznike u listopadu te za božićne i novogodišnje blagdane nadmašile su sva očekivanja i potvrdile trend oporavka zračnog prometa.

U trećem tromjesečju fiskalne godine, koje je trajalo od listopada do prosinca 2025., prosječna cijena karte porasla je za četiri posto, dosegnuvši otprilike 44 eura. Iako je riječ o umjerenom rastu, on je jasan pokazatelj da su putnici spremni platiti više za putovanja, što aviokompaniji otvara prostor za daljnje korekcije cijena prema gore.

Foto: Profimedia

Rekordan broj putnika i ambiciozni planovi

Paralelno s rastom cijena, Ryanair je podigao i svoja očekivanja o broju prevezenih putnika. Prema novoj prognozi, kompanija očekuje da će do kraja ožujka 2026. godine prevesti gotovo 208 milijuna putnika, što je povećanje u odnosu na ranije procijenjenih 207 milijuna. Popunjenost zrakoplova, poznata kao load factor, ostaje na iznimno visokih 92 posto, potvrđujući efikasnost operativnog modela. Samo u posljednjem kvartalu 2025. godine prevezli su 47,5 milijuna putnika, što predstavlja porast od šest posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Ovi rezultati dio su dugoročne strategije koja cilja na prevoženje čak 300 milijuna putnika godišnje do fiskalne 2034. godine. Ključan dio te strategije je modernizacija i širenje flote, koje je omogućeno isporukom novih, efikasnijih zrakoplova Boeing 737 "Gamechanger". Do kraja prošle godine, Ryanair je u floti imao 206 ovih zrakoplova, koji nude četiri posto više sjedala uz 16 posto manju potrošnju goriva.

Financije pod pritiskom neočekivane kazne

Unatoč pozitivnim operativnim pokazateljima, financijski rezultati za treći kvartal bili su pod pritiskom zbog visoke kazne koju je izrekao talijanski regulator za tržišno natjecanje (AGCM). Kazna u iznosu od 256 milijuna eura izrečena je zbog navodne zlouporabe dominantnog položaja, a Ryanair je prema izvještaju BBC-ja najavio žalbu, smatrajući odluku neutemeljenom.

Ipak, ukupni prihodi grupe u istom su razdoblju porasli za devet posto na 3,21 milijardu eura, a kompanija za cijelu godinu predviđa dobit nakon oporezivanja u rasponu od 2,13 do 2,23 milijarde eura.

Ryanair nastavlja sa strateškim širenjem na tržištima koja nude poticaje, najavljujući za ljeto 2026. više od 106 novih ruta i tri nove baze u Rabatu (Maroko), Tirani (Albanija) i Trapaniju (Italija). Istovremeno, smanjuje kapacitete u zemljama s visokim porezima poput Njemačke i Austrije, preusmjeravajući resurse tamo gdje vidi veći potencijal za rast.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Preko 800 tisuća ljudi u SAD-u bez struje: Naša reporterka javila se iz New Yorka