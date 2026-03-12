Sutkinja proglasila Dekanića krivim u 'praznoj' sudnici: Nitko od okrivljenih nije se pojavio

Damir Dekanić proglašen je krivim i nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora za trgovanje utjecajem i zlouporabu položaja i ovlasti nakon prometne nesreće koju je izazvao 2022. godine. I ostali optuženi za neistinito prikazivanje prometne nesreće koju je bivši HDZ-ov župan Vukovarsko-srijemske županije počinio vozeći službeni automobil u alkoholiziranom stanju na Županijskom sudu u Osijeku osuđeni su na zatvorske kazne. Niti jedan od optuženih u slučaju Dekanić nije se pojavio u sudnici na izricanju presude - a svi su osuđeni.

"Krivi su.“ kaže Sanja Voller Jakšić, predsjednica sudskog vijeća. Bivši vukovarsko-srijemski župan osuđen je zbog lažnog prikazivanja i izbjegavanja odgovornosti za prometnu nesreću koju je izazvao pijan. Za trgovanje utjecajem dobio je tri godine zatvora, a za zlouporabu položaja i ovlasti još tri pa mu je kazna objedinjena.

"Te se prvooptuženi Damir Dekanić osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine", kaže sutkinja Voller Jakšić. U obrazloženju presude navedeno je kako je iskazima svjedoka i materijalnim dokazima nedvojbeno utvrđeno da su svi optuženi sudjelovali u neistinitom prikazivanju Dekanićeve prometne nesreće, pa je osuđena i vlasnica oštećenog automobila.

Žalit će se na presudu

"Drugooptužena Nikolina Meseljević za kazneno djelo protiv službene dužnosti pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti se osuđuje na kaznu zavora od jedne godine i pet mjeseci", kaže sutkinja. Za isto kazneno djelo, jer je tvrdio da je automobil vozio on, a ne Dekanić, Krešimir Bičanić osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci. Dvije godine i šest mjeseci dobio je policijski službenik Tomislav Farkaš. A tri mjeseca manje vođa očevida Mijo Pranjkić. Svi optuženi su bili potpuno svjesni onoga što čine, rekla je sutkinja i posebno izdvojila postupke Damira Dekanića.

"I poduzetih radnji u ostvarenju svoga cilja, kao i brojnost osoba na koje je isti uspio utjecati svojim postupanjem radi izbjegavanja svake vrste sankcioniranja za prouzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju", kaže Sanja Voller Jakšić, predsjednica vijeća. Dekanićeva obrana nezadovoljna presudom najavljuje žalbu.

"Mogu samo reći da je nezakonito i nepošteno suđenje rezultiralo jednako takvom presudom, nama je sporna i sama krivnja, a i prije svega način vođenja postupka, tako da žalimo se po svim zakonskim osnovama", kaže Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića. Nepravomoćnom presudom Dekanić je osuđen na manje od pet godina zatvora pa ostaje na slobodi, a o žalbama osuđenih odlučivat će Visoki kazneni sud, koji će donijeti pravomoćnu odluku.