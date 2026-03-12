F1 spektakl: Evo kada i gdje gledati trening, kvalifikacije i Veliku nagradu Kine

Bit će akrobacija na stazi u Šangaju ovog vikenda nakon slavlja Georgea Russela i Mercedesa u Australiji prošlog vikenda.

Na RTL - ovim kanalima i platformi Voyo pratit ćete Veliku nagradu Kine. Hoteli u Šangaju se pune munjevitom brzinom, a fanovi iz cijelog svijeta već su stigli u grad. Posebna fan-zona kod metro stanice, prema stazi vodi posjetitelje na putovanje kroz stoljeće automobila, a ranije ovog tjedna otvoren je i festival Formule 1.

Staza u Šangaju jedna je od najzahtjevnijih u kalendaru i prva na kojoj se vozi i sprint utrka koja donosi dodatne bodove i vozačima i timovima. Mercedes je izgledao uvjerljivo u Melbourneu, ali Ferrari je tu - blizu, dok su nas tehnički problemi u Red Bullu ostavili bez pravog dojma koliko zapravo može Max Verstappen. Prvi sprint vikend sezone znači kako će ekipe imati još manje vremena za prilagodbu na treninzima, a to bi moglo rezultirati novim iznenađenjima na stazi.

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo.

Evo plana vašeg ranog ustajanja ovih dana za Formulu 1 u Kini:

Slobodni trening vozi se noćas u 4.30, a sprint kvalifikacije su od 8 i 30 - sve na RTL-u 2 i platformi Voyo. U subotu ujutro možete pratiti Sprint utrku od 4 sata i kvalifikacije koje se voze s početkom u 8 sati - također na RTL-u 2 i platformi Voyo. U nedjelju je glavna utrka koja počinje u 8 sati ujutro - uživo na RTL-u i platformi Voyo. Sat vremena prije naš specijal Formula na RTL-u - Fillip Brkić, Neven Novak i Ivan Blažičko. Budite s nama!