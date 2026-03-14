Arsenal opasno 'visio' pa na samom kraju stigao do super važnih bodova i pobjegao Manchester Cityju
Na vrhu ljestvice Premier lige sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje
Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, sretno su i spretno osvojili tri domaća boda u 30. kolu pobjedom 2-0 protiv Evertona.
U prvom poluvremenu Everton je odigrao hrabro i posve ravnopravno protiv favoriziranog domaćina. Pritom su gosti propustili neke sjajne šanse. Arsenal je u nastavku pritisnuo suparnika iz Liverpoola i nakon što su gosti sve preživjeli nesretno su pali u 89. minuti.
Golman Evertona Pickford u prazno je izletio na ubačaj, a lopta se sretno odbila do Gyoekeresa koji je poslao loptu u praznu mrežu za vodstvo Arsenala. Za kraj je u 97. minuti 16-godišnji Dowman postavio konačnih 2-0. Na vrhu ljestvice sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje.
Newcastle je u Londonu s minimalnih 1-0 pobijedio Chelsea i oduzeo mu važne bodove na putu prema pozicijama koje vode u Ligu prvaka. Jedini je pogodak postigao Gordon već u 18. minuti, a svoju je momčad podigao na deveto mjesto ljestvice.
Samo je jedan pogodak postignut u uvodne dvije subotnje utakmice 30. kola, a nogometaši Brightona su u gostima svladali Sunderland 1-0. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Minteh u 58. minuti, a ovom se pobjedom Brighton bodovno izjednačio na ljestvici sa subotnjim suparnikom. Sunderland je upisao treći domaći ligaški poraz u nizu.
Bez golova je završila utakmica Burnleyja i Bournemoutha čime je Burnley napravio novi korak prema povratku u Championship. Ostao je Burnley uvjerljivo pretposljednji na ljestvici i do spasa mu u ovom trenutku nedostaje čak osam bodova.
U nedjelju će se za prvenstvene bodove boriti Crystal Palace - Leeds, Manchester United - Aston Villa, Nottingham Forest - Fulham i Liverpool - Tottenham. Zadnja utakmica igra se u ponedjeljak, a sastaju se Brentford - Wolverhampton.
